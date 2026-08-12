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Bungalow w górach na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
527
Alacant Alicante
1324
la Marina Baixa
71
Orihuela
67
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5 obiektów total found
Bungalow w Entrenaranjos, Hiszpania
Bungalow
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
This resort is located in the Entrenaranjos Urbanization, in the municipality of Orihuela (A…
$230,399
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Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
New complex in Finestrat, made up of only 20 luxury properties, all with private pools, and …
$355,180
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Bungalow w Entrenaranjos, Hiszpania
Bungalow
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
This resort is located in the Entrenaranjos Urbanization, in the municipality of Orihuela (A…
$236,858
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Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Residencial is located 800 meters from the beach, in Guardamar del Segura. Close to the pine…
$426,345
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 179 m²
Luksusowe apartamenty z 2 sypialniami w Torrevieja na Costa Blanca oferują połączenie nowocz…
$301,509
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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