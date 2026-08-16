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Bungalow na sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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86 obiektów total found
Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers a choice of 18 bun…
$375,945
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
W jednym z najbardziej prestiżowych enklaw mieszkalnych na południu Costa Blanca, ten eksklu…
$368,199
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Bungalow 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
W sprzedaży znajduje się luksusowy bungalow w kompleksie mieszkaniowym premium w mieście Ciu…
$540,418
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Nowe nieruchomości budowlane na sprzedaż w Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca South Exc…
$359,106
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$458,029
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 138 m²
Jest to ekskluzywny kompleks mieszkalny nowoczesnych kamienic z 3 sypialniami i 2 łazienkami…
$358,055
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TekceTekce
Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w Alicante, ten prywatny kompleks mieszkalny oferuje nieruchomości od 74 do 86 metr…
$350,220
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$450,395
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Bungalow w Rojales, Hiszpania
Bungalow
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
New Build Apartments in Rojales Close to Golf and Beaches Modern Living in a Growing Area o…
$303,941
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Exclusive Mediterranean Living in Lo Marabú, Ciudad Quesada Prime Location with Nature …
$396,763
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Exclusive Mediterranean Life in Lo Marabu, Ciudad QuesadaLokalizacja pierwszej klasy z natur…
$347,385
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Rojales, który oferuje wybór nowoczesnych bungalowów, kami…
$364,871
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
This is an exclusive residential complex of modern townhouses with 3 bedrooms and 2 bathroom…
$365,146
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Bungalow 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w Alicante, Qyudad Quesada, ten strzeżony kompleks mieszkalny oferuje nowe apartame…
$413,792
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Exclusive Mediterranean Living in Lo Marabú, Ciudad Quesada Prime Location with Nature and …
$374,389
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Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w Alicante, Ciudad Quesada, ten strzeżony kompleks mieszkalny oferuje nowe apartame…
$405,701
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Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w Alicante, w obszarze Ciudad Quesada, ten strzeżony kompleks mieszkalny oferuje no…
$346,753
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
W jednym z najbardziej prestiżowych enklaw mieszkalnych na południu Costa Blanca, ten eksklu…
$380,025
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Bungalow w Rojales, Hiszpania
Bungalow
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
New Build Apartments in Rojales Close to Golf and Beaches Modern Living in a Growin…
$326,970
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny oferuje nowoczesny i funkcjonalny styl życia w samym sercu Lo …
$341,379
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$389,036
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Bungalow 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Kompleks znajduje się w Alicante, w obszarze Ciudad Quesada. Jest to zamknięta nowoczesna re…
$386,051
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Jest to ekskluzywny kompleks mieszkalny nowoczesnych kamienic z 3 sypialniami i 2 łazienkami…
$377,460
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Exclusive Mediterranean Living in Lo Marabú, Ciudad Quesada Prime Location with Nature and …
$397,643
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
W jednym z najbardziej prestiżowych enklaw mieszkalnych na południu Costa Blanca, ten eksklu…
$361,374
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Bungalow w Rojales, Hiszpania
Bungalow
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers an exclusive choic…
$331,842
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Nowe budynki w Lo Marabu, Ciudad QuesadaNowoczesny design i maksymalny komfort w środowisku …
$410,080
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Bungalow 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Piętro 1/2
W sprzedaży znajduje się luksusowy bungalow w kompleksie mieszkaniowym premium w mieście Ciu…
$510,837
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Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Rojales, który oferuje wybór nowoczesnych bungalowów, kami…
$517,843
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Bungalow 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w Alicante, ten prywatny kompleks mieszkalny oferuje apartamenty od 74 do 86 metrów…
$353,688
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