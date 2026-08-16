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Bungalow na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

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77 obiektów total found
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools &#…
$324,903
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Obszar położony jest w jednym z obszarów z najlepszymi widokami, najpiękniejsze, najbardziej…
$390,913
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Bungalows in San Miguel de Salinas – Nature, Golf and Comfort Discover this new …
$282,839
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It Is RealtyIt Is Realty
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
NOWE BUDYNKI BUDYNKÓW W SAN MIGUEL DE SALINAS Nowa budowa osiedli i bungalowy design, mieszc…
$394,155
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinas położony jest w uprzywilejowanym …
$302,971
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools Medit…
$243,753
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/2
San Miguel de Salinas to małe hiszpańskie miasto w prowincji Alicante. W lagunach solnych na…
$529,040
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Bungalows in San Miguel de Salinas – Nature, Golf and Comfort Discover this new r…
$286,055
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Nowe bungalowy w San Miguel de Salinas - natura, golf i komfortOdkryj nowy kompleks mieszkal…
$284,027
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w mieście San Miguel de Salinas, w obszarze "La Cañada", ten ekskluzywny kompleks j…
$295,896
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w mieście San Miguel de Salinas, w obszarze "La Cañada", ten ekskluzywny kompleks j…
$281,794
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Alicante, w miejscowości San Miguel de Sa…
$391,831
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Situated in the charming area of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a va…
$224,523
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w samym sercu San Miguel de Salinas, w prowincji Alicante, El Residencial jest proj…
$309,890
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools &#…
$296,010
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools Medit…
$325,166
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Bungalow 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w miejscowości Alicante, w gminie San Migue…
$479,675
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools &#…
$284,397
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w Alicante, w mieście San Miguel de Salinas, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny of…
$479,675
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Modern, newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 3 communal swimming pools &#…
$243,753
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Newly built bungalows in San Miguel de Salinas with 2 communal swimming pools Mediterranean…
$297,324
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Nowe bungalowy w San Miguel de SalinasNowy kompleks mieszkalny willi i domów designerskich, …
$487,049
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w San Miguel de Salinas, w okolicy La Cañada, w otoczeniu pięknego chronionego lasu…
$287,415
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Nowe bungalowy w San Miguel de Salinas z 2 wspólnym basenemŚródziemnomorski styl życia otocz…
$289,860
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Kompleks znajduje się w miejscowości San Miguel de Salinas, w strefie "La Cañada", otoczony …
$281,794
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
New Build Bungalows in San Miguel de Salinas – Nature, Golf and Comfort Discover this new r…
$311,087
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w San Miguel de Salinas, w okolicy La Cañada, w otoczeniu pięknego chronionego lasu…
$322,782
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Odkryj nowy format obudowy, gdzie jakość i komfort łączą się w przestrzeń stworzoną, aby cie…
$242,611
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Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 169 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinas położony jest w uprzywilejowanym …
$291,134
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Bungalow 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony jest w Alicante, w mieście San Miguel de Salina…
$479,675
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