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Nowe budynki na sprzedaż w Sierra de las Nieves

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Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Dzielnica mieszkaniowa Calle Miró
Ojen, Hiszpania
od
$359,384
Nowe domy budować w Ojén, zaledwie 10 minut od Marbella, znajduje się w spokojnym otoczeniu naturalnym z doskonałych połączeń transportowych. Obejmuje miejsce parkingowe, magazyn i certyfikację energetyczną klasy A, zapewniając trwałość i znaczne oszczędności energii, a także ekskluzywną kon…
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Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Dzielnica mieszkaniowa Terra Nova Hills
Ojen, Hiszpania
od
$1,19M
Welcome to an exclusive development of 14 semi-detached villas situated frontline to the prestigious El Soto golf course in La Mairena. Each villa offers stunning panoramic views of the golf course and the sea, combining comfort and elegance in a serene setting. With a plot size of 400 m² a…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Apartamentos
Guaro, Hiszpania
od
$682,590
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Dzielnica mieszkaniowa Luna Nova Residences - Adosados
Guaro, Hiszpania
od
$853,237
This exclusive residential development seamlessly blends nature, contemporary design, and an active lifestyle in a unique setting in Guaro, Málaga—one of the most charming spots in the inland region of the Costa del Sol. The development consists of 32 elegant apartments and 39 townhouses, c…
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Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
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Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas
Ojen, Hiszpania
od
$3,87M
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Dzielnica mieszkaniowa The Views Residences
Istan, Hiszpania
od
$1,81M
Situated in the heart of the exclusive Sierra Blanca Country Club, this remarkable development of only three south-west-facing villas, The Views Residences, offers an exceptional combination of luxury, seclusion, and natural beauty. Located in a gated community, it embodies sophistication an…
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Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Gardens
Istan, Hiszpania
od
$523,319
A new residential development in the heart of the Sierra de las Nieves, at the foot of La Concha, near the Sierra Blanca Country Club resort, set in a landscape of exceptional natural beauty thanks to its centuries-old forests and panoramic views of Marbella Bay and the vast Istán Reservoir.…
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Dzielnica mieszkaniowa Ocean View
Dzielnica mieszkaniowa Ocean View
Dzielnica mieszkaniowa Ocean View
Dzielnica mieszkaniowa Ocean View
Dzielnica mieszkaniowa Ocean View
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Dzielnica mieszkaniowa Ocean View
Ojen, Hiszpania
od
$1,09M
New development consisting of a gated community of private residences, with two and three bedroom flats, including 10 penthouses, each with its own private swimming pool. Within the gardens, there is a beautiful heated swimming pool, a solarium and a covered outdoor kitchen for dining with f…
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Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
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Dzielnica mieszkaniowa La Mairena
Ojen, Hiszpania
od
$3,36M
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views Fase 3
Istan, Hiszpania
od
$682,590
New project on the slopes of La Concha in Istán, Marbella. Set in an area of natural beauty with century old forests and panoramic views of both Marbella and the Istán reservoir. Within the project will be seven small residential complexes consisting of apartments, penthouses and semi-detach…
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