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Dzielnica mieszkaniowa La Mairena

Ojen, Hiszpania
od
$3,36M
;
8
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ID: 38972
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 726721111
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Sierra de las Nieves
  • Wioska
    Ojen
  • Adres
    Calle Navarra

O kompleksie

Przeniesienie
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Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities. Spread over two spacious floors, the villa features large windows that flood the interiors with natural light, allowing you to enjoy sunshine in every corner. From here, you can take in stunning views of either the majestic Mediterranean Sea or the surrounding mountains. The generously sized terraces are the perfect place to enjoy unforgettable moments. Imagine relaxing while watching the sunset with a cold drink in hand, or enjoying breakfast surrounded by the melody of birdsong. This natural setting creates an idyllic atmosphere that invites comfort and well-being. This villa is more than just a property; it is a sanctuary where luxury meets serenity in every detail.

Lokalizacja na mapie

Ojen, Hiszpania
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$3,36M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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