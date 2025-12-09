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Dzielnica mieszkaniowa Palo Alto Villas

Ojen, Hiszpania
od
$3,87M
;
11
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ID: 39161
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 116830035
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Sierra de las Nieves
  • Wioska
    Ojen

O kompleksie

Przeniesienie
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New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a community which also offers 5 star amenities and services for luxury living. All the villas offer more than 800m² build size with 4 or 5 ensuite bedrooms. The properties also offer high ceilings for a feeling of extra space, landscaped gardens and private swimming pools. Built to the highest standards and with the finest materials and the latest technologies. The development has been designed to feel like a resort lifestyle only 5 minutes from Marbella. With an amazing array of communal areas and services, including a fine dining restaurant, farmers market, spa, gym, tennis courts, chip & putt area and more.

Lokalizacja na mapie

Ojen, Hiszpania

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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