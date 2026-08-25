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Wille na sprzedaż w la Selva, Hiszpania

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Lloret de Mar
37
Blanes
33
Tossa de Mar
13
Willa Usuwać
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87 obiektów total found
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 932 m²
Odnowiona willa z widokiem na morze w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Costa Brav…
$2,14M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 654 m²
Ekstra willa z dodatkową działką, licencją turystyczną i panoramicznym widokiem na morze w C…
$1,69M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486 128
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
$580 850
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Dom rodzinny w Lloret Residence z dużą działką ziemi i prywatnym basenem. Odkryj ten przytu…
$487 914
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 681 m²
Luksusowy i ekskluzywny obiekt Art Nouveau z fantastycznym widokiem na morze, położony w pre…
$2,80M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Elegancki dom w ekskluzywnej dzielnicy Cala San Francesque w Blane, jednej z najbardziej pre…
$1,10M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Willa z widokiem na morze i licencji turystycznej, 400 m od Cala Bona - Cala Sant Francesque…
$990 863
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 476 m²
100% prywatności!!! Piękna willa w urbanizacji miasta Tossa de Mar z dużym obszarem. Odległo…
$2,94M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,25M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Dom z licencją turystyczną w stylu klasycznym, położony w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej…
$1,43M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
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Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 397 m²
Dom z widokiem na morze, wszechstronne przestrzenie i efektywność energetyczna w Lloret de M…
$798 056
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 7
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Luksusowy i nowy dom w klasycznym stylu w elitarnej urbanizacji La Mongoda w Lloret de Mar n…
$2,66M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
$904 998
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Wyjątkowa okazja na Costa Brava.Uroczy dom na sprzedaż w Cala Cañelles, Lloret de Mar, zaled…
$990 863
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
$2,30M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Dom na sprzeda? w urbanizacji Blanes.Położony w bardzo cichej okolicy Blanes, w dzielnicy mi…
$564 884
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Willa w Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Willa
Sant Hilari Sacalm, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 417 m²
Dwór i budynki na działce o powierzchni 4,207 m2. Uroczy Finca na sprzedaż, składający się z…
$1,23M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Przestronny i jasny dwurodzinny dom w MontferrandNa parterze: salon, łazienka, duża kuchnia …
$564 884
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,26M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
ekskluzywny dom z licencją turystyczną w Cala San Francesque - Blanes.W jednym z najbardziej…
$1,63M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 408 m²
Dom z licencją turystyczną, całkowicie odnowiony w urbanizacji Rock Gross, Lloret Mar. Zaled…
$975 587
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Oferujemy uroczy dom z widokiem na morze, położony w urbanizacji La Montgoda w Lloret de Mar…
$739 023
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 654 m²
W sercu prestiżowej urbanizacji Cala Sant Francesque, w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$1,70M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 351 m²
Dom ze wspaniałym widokiem na morze w mieście Tossa de Mara. Dom znajduje się w uprzywilejow…
$1,83M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 561 m²
Ekstra luksusowa willa z widokiem na morze w Lloret de Mar.Ta designerska willa, położona w …
$5,23M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Oferta specjalna. 42 działki w Llorete de Mar na Costa Brava. Przedstawiony projekt jest naj…
$639 051
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Parametry nieruchomości w la Selva, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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