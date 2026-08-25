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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w la Selva, Hiszpania

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Lloret de Mar
85
Blanes
39
Tossa de Mar
20
148 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Oferujemy przytulny i nowocześnie wyposażony dwupoziomowy apartament (ático dúplex) w mieści…
$367 905
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Domy na początku budowy w specjalnej cenie tylko na etapie początkowym mogą skorzystać z tej…
$1,01M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 932 m²
Odnowiona willa z widokiem na morze w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Costa Brav…
$2,14M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 654 m²
Ekstra willa z dodatkową działką, licencją turystyczną i panoramicznym widokiem na morze w C…
$1,69M
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielny dom z dwoma w pełni niezależnymi apartamentami w Mas Bael jest doskonałą opcją zar…
$486 128
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Jasny apartament w Lloret de Mar - z widokiem na morze.Powierzchnia: 165 m2Lokalizacja: Llor…
$692 431
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TekceTekce
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$640 983
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de MarOdkryj nasz ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$366 026
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
$580 850
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Dom rodzinny w Lloret Residence z dużą działką ziemi i prywatnym basenem. Odkryj ten przytu…
$487 914
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 681 m²
Luksusowy i ekskluzywny obiekt Art Nouveau z fantastycznym widokiem na morze, położony w pre…
$2,80M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Elegancki dom w ekskluzywnej dzielnicy Cala San Francesque w Blane, jednej z najbardziej pre…
$1,10M
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Willa z widokiem na morze i licencji turystycznej, 400 m od Cala Bona - Cala Sant Francesque…
$990 863
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 476 m²
100% prywatności!!! Piękna willa w urbanizacji miasta Tossa de Mar z dużym obszarem. Odległo…
$2,94M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Wyjątkowa oferta: Jasny, zwrócony na południe, w pełni otwarty apartament w Lloret de Mar, z…
$410 497
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Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Townhouse na sprzedaż w Sa Boadella, Lloret de MarPołożony w jednym z najbardziej wysublimow…
$707 056
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Mieszkanie 2 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Apartament z otwartym widokiem, basen i garaż w kompleksie mieszkalnym - Llore de MarJasny a…
$325 236
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Willa w Blanes, Hiszpania
Willa
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 507 m²
Odkryj tę wspaniałą rezydencję w prestiżowej Cala Sant Francesque dzielnicy Blanes, w idylli…
$2,25M
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Willa w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Willa
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Dom z licencją turystyczną w stylu klasycznym, położony w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej…
$1,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy do Państwa uwagi ten przytulny dwupoziomowy penthouse w Fenals, jeden z najbar…
$319 304
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Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Townhouse na sprzedaż w Lloret de MarWspaniały trzypoziomowy kamienica, położony w cichej dz…
$364 423
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Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Wyłączne rezydencje w Lloret de Mar, Fenals - nowoczesne życie nad morzemPrzedstawiamy ten e…
$977 666
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Piękny jednopiętrowy dom z widokiem na morze w urbanizacji Cala Caneias w Lloret de Mara.Dom…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Apartament z tarasem w kompleksie z basenem w BlanesApartament na sprzeda ¿w kompleksie mies…
$219 961
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Willa w Serrabrava, Hiszpania
Willa
Serrabrava, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 397 m²
Dom z widokiem na morze, wszechstronne przestrzenie i efektywność energetyczna w Lloret de M…
$798 056
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Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Apartament na pierwszym piętrze w pobliżu plaży w BlanesTen parter apartament oferuje doskon…
$334 377
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Przestronny i jasny apartament z widokiem i tarasem w pobliżu plaży Fenals!Oferujemy na sprz…
$389 204
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Jasny apartament z tarasem w okolicy Fenals, zaledwie kilka kroków od plaży w Lloret de Mare…
$325 236
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Willa w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 7
Dom z widokiem na morze i góry, położony w jednym z najlepszych obszarów Lloret de Mar - Roc…
$1,10M
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Willa w Canyelles, Hiszpania
Willa
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 440 m²
Luksusowy i nowy dom w klasycznym stylu w elitarnej urbanizacji La Mongoda w Lloret de Mar n…
$2,66M
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Typy nieruchomości w la Selva.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w la Selva, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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