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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Roque, Hiszpania

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mieszkania
55
domy
31
86 obiektów total found
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$501,479
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$550,690
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$1,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1
Znakomity apartament na środkowym piętrze w prestiżowym ośrodku golfowym z tarasem, wspólnym…
$515,043
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w ekskluzywnej społeczności luksusowych apartamentów i penthouses w samym sercu Sotog…
$1,39M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$507,633
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
A Super Modern Masterpiece in Altos de Valderrama,Villa Stern, an ultra-modern architectural…
$5,87M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$983,276
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Mieszkanie 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$871,323
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 041 m²
Villa Noon: design cutting- edge, zrównoważony luksus i uprzywilejowane ustawienie w La Rese…
$14,80M
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Willa 7 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 7 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Pole Golfowe oraz Zerowym Zużyciem Energii w Sotogrande Ta inwes…
$11,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Guadiaro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Opis przedmiotu: Uroczy tradycyjny dom z wielkim potencjałem w Guadiaro, zaledwie w niewielk…
$241,476
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,53M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Bogata kamienica położona na polu golfowym z dużym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem w ot…
$582,172
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545,549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 9 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 544 m²
Liczba kondygnacji 2
Innowacyjna Willa o Zerowym Zużyciu Energii na Terenie Prestiżowego Sotogrande, San Roque Te…
$10,21M
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987,799
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803,549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 742 m²
Villa Oak to nowo wybudowany dom położony w ekskluzywnej Altos de Valderrama, Sotogrande, za…
$10,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$637,814
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$599,078
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$455,305
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700,418
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$819,724
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Discover Villa Oak, an extraordinary retreat where architectural brilliance harmonizes with …
$10,21M
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Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556,584
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Villa HALO to wyjątkowa luksusowa willa w La Reserva de Sotogrande, jednej z najbardziej eks…
$11,16M
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Dom 8 pokojów w San Roque, Hiszpania
Dom 8 pokojów
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 800 m²
Położony w ekskluzywnej i słynnej dzielnicy Sotogrande w Costa del Sol, ta przełomowa willa …
$13,31M
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