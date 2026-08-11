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Wille na sprzedaż w San Roque, Hiszpania

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17 obiektów total found
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
A Super Modern Masterpiece in Altos de Valderrama,Villa Stern, an ultra-modern architectural…
$5,87M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 041 m²
Villa Noon: design cutting- edge, zrównoważony luksus i uprzywilejowane ustawienie w La Rese…
$14,80M
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Willa 7 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 7 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Pole Golfowe oraz Zerowym Zużyciem Energii w Sotogrande Ta inwes…
$11,41M
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Willa 9 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 9 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 544 m²
Liczba kondygnacji 2
Innowacyjna Willa o Zerowym Zużyciu Energii na Terenie Prestiżowego Sotogrande, San Roque Te…
$10,21M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 742 m²
Villa Oak to nowo wybudowany dom położony w ekskluzywnej Altos de Valderrama, Sotogrande, za…
$10,02M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Discover Villa Oak, an extraordinary retreat where architectural brilliance harmonizes with …
$10,21M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Villa HALO to wyjątkowa luksusowa willa w La Reserva de Sotogrande, jednej z najbardziej eks…
$11,16M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Located in the prestigious La Reserva de Sotogrande, Villa Halo represents the peak of susta…
$10,21M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
$4,75M
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Zamknięty kompleks bezpieczeństwa składa się z 27 luksusowych willi z 3, 4 lub 5 sypialniami…
$476,384
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
WILLA NA SPRZEDAŻ Z WYJĄTKOWYM PROJEKTEM W SOTOGRANDE OBSZAR DZIAŁKI: 2872 m2. Współczesny …
$3,70M
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wolnostojąca willa, Sotogrande, Costa del Sol. 3 sypialnie, 3 łazienki, wybudowany 286 m², o…
$799,867
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 308 m²
Niepokalana i imponująca, nowoczesna wolnostojąca willa z niepowtarzalnym i panoramicznym wi…
$6,29M
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wolnostojąca willa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 sypialni, 5 łazienek, wybudowany 1600 m², t…
$8,00M
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