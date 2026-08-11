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Domy Szeregowe w San Roque, Hiszpania

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6 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Bogata kamienica położona na polu golfowym z dużym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem w ot…
$582,172
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803,549
VAT
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo Wybudowane Domy w San Roque Cádiz w Pobliżu Pól Golfowych Domy na sprzedaż znajdują się…
$768,326
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Szeregowiec w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Szeregowiec w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec
San Roque, Hiszpania
Powierzchnia 179 m²
New Development: Prices from € 410,000 to € 1,356,000. [Beds: 2 - 5] [Baths: 3 - 6] [Built s…
$405,789
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Szeregowiec w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Nowy klatkowy kompleks, położony w okolicy Alcaides, składa się z 30 domów z 3.4 sypialniami…
$383,431
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