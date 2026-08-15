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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
107
Los Alcazares
566
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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85 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami wspólnymi, dużym tarasem na dachu z ni…
$344,490
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Mieszkanie 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze z tarasem i wspólnym basenem w prestiżowym budynk…
$331,870
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/5
Stylowy apartament turystyczny z pięknym tarasem, odkrytymi basenami i prywatnym parkingiem …
$265,555
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Urokliwe mieszkanie na parterze z dużym zadaszonym tarasem, basenem i prywatnym ogrodem, poł…
$445,241
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Murcia, Hiszpania
Mieszkanie
Murcia, Hiszpania
Powierzchnia 55 m²
Satia, ekskluzywna promocja nowych prac zaprojektowanych dla osób poszukujących nowoczesnego…
$191,811
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Mieszkanie w Murcia, Hiszpania
Mieszkanie
Murcia, Hiszpania
Powierzchnia 55 m²
Satia, ekskluzywna promocja nowych prac zaprojektowanych dla osób poszukujących nowoczesnego…
$247,755
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2
Wspaniały apartament przy plaży z prywatnym balkonem, położony wzdłuż wybrzeża Santiago de l…
$218,663
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Churra, Hiszpania
Mieszkanie
Churra, Hiszpania
Powierzchnia 147 m²
Gaudia to dwufazowy dom mieszkalny z łącznie 196 domów z 1, 2, 3 i 4 sypialniami. Wszystkie …
$507,499
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity apartament na parterze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i dużym ogrodem, położ…
$267,477
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Piękny bliźniaczek na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, imponującym widokiem …
$308,095
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 1/2
Elegancki bliźniak na najwyższym piętrze z tarasem na dachu, położony w ośrodku z lagunami p…
$276,704
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/2
Niesamowity penthouse z tarasem na dachu, dostęp do basenów i widokiem na morze, położony bl…
$371,034
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2/3
Luksusowy apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem i kortami tenisowymi położonymi ob…
$240,645
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/2
Fantastyczne mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem i dostępem do basenu społec…
$288,871
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z przestronnym prywatnym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze …
$430,100
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Murcia, Hiszpania
Mieszkanie
Murcia, Hiszpania
Powierzchnia 65 m²
Satia, ekskluzywna promocja nowych prac zaprojektowanych dla osób poszukujących nowoczesnego…
$226,062
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Mieszkanie 3 pokoi w Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Nowoczesne mieszkanie z otwartym planem mieszkalnym, podwójnymi przestrzeniami na zewnątrz i…
$227,076
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Duże, mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem, pięknym widokiem na morze i dostę…
$393,967
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 4/4
Piękny, duży penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenami zewnętrznymi i prywatnym pa…
$334,830
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem i tarasem położony blisko pla…
$252,803
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenami i widokiem na morze w uprzy…
$482,732
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/2
Eleganckie mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, dostępem do basenu i nowoczesną, wypo…
$284,843
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Murcia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Czyste, efektywne mieszkanie z otwartym planem mieszkalnym, wyraźnie otwartym tarasem w bezp…
$275,244
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Niesamowity apartament na plaży z własnym balkonem, kilka kroków od barów, restauracji i skl…
$281,662
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Nowoczesny apartament na parterze z prywatnym ogrodem i wspólnym basenem położony w strefie …
$368,186
VAT
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Mieszkanie w Churra, Hiszpania
Mieszkanie
Churra, Hiszpania
Powierzchnia 67 m²
Gaudia to dwufazowy dom mieszkalny z łącznie 196 domów z 1, 2, 3 i 4 sypialniami. Wszystkie …
$306,554
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Penthouse 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/2
Urzekający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami oazy, przestronnym tarasem na dachu z pa…
$322,377
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$428,238
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1
Niesamowity apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i dużym ogrod…
$236,614
VAT
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Typy nieruchomości w Murcja.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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