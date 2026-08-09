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Mieszkania na sprzedaż w Alhama de Murcia, Hiszpania

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2 pokojowe
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55 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w malowniczej dolinie otoczonej góram…
$244,894
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
New Build Apartments at Condado de Alhama Golf Resort Murcia Modern Living in a Prestigious…
$242,336
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w przytulnej dolinie otoczonej górami…
$261,107
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
NOWE APARTACJE W KONDADO DE ALHAMA GOLFCURSUS Nowe apartamenty z dwiema sypialniami i dwie ł…
$262,484
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Nowe apartamenty na polu golfowym Condado de AlhamaNowy apartament z dwiema sypialniami i dw…
$257,753
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w malowniczej dolinie otoczonej góram…
$307,014
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Mieszkanie 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Nowe apartamenty w Condado de Alhama Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi i apartamentów…
$258,674
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Penthouse w Alhama de Murcia, Hiszpania
Penthouse
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
New Build Apartments at Condado de Alhama Golf Resort Murcia Modern Living in a Prestigious…
$313,755
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Mieszkanie 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/4
Oferujemy apartamenty w Alhama de Murcia. Apartament znajduje się w zamkniętym kompleksie mi…
$252,460
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Upscale Living: Nowoczesne apartamenty w Condado de Alhama Golf ResortDiscover zwiedzanie ws…
$198,472
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Ośrodek położony jest w słonecznym południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, w malowniczej do…
$243,956
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
$282,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN CONDADO DE ALHAMA GOLF COURSE New Build residential comple…
$241,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Los Guardianes i of…
$262,287
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Mieszkanie 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w dolinie oto…
$248,478
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Mieszkanie 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN CONDADO DE ALHAMA GOLF COURSE New Build residential comple…
$262,546
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w malowniczej dolinie otoczonej góram…
$307,014
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w przytulnej dolinie otoczonej górami…
$232,550
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w dolinie oto…
$232,550
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w dolinie oto…
$223,448
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
NOWE APARTACJE W KONDADO DE ALHAMA GOLFCURSUS Nowe apartamenty z dwiema sypialniami i dwie ł…
$262,484
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Mieszkanie 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN CONDADO DE ALHAMA GOLF COURSE New Build residential complex of vil…
$262,546
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodnim Hiszpanii, w malowniczej dolinie otoczonej górami…
$252,460
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Mieszkanie 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w słonecznym południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, w mal…
$252,460
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Mieszkanie 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/4
Oferujemy apartamenty w Alhama de Murcia. Główne cechy apartamentu: Przestrzeń i komfort: C…
$223,448
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Oferujemy unikalne doświadczenie znajduje się w uroczym mieście Altama de Murcia. Tutaj znaj…
$255,987
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ośrodek położony jest w słonecznym południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, w malowniczej do…
$244,894
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
$313,485
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Położony w słonecznym południowo-wschodniej Hiszpanii, w uroczej dolinie otoczonej górami i …
$252,460
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Mieszkanie 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Nowe apartamenty w Condado de Alhama Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi i apartamentów…
$242,127
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