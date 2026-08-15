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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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42 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami wspólnymi, dużym tarasem na dachu z ni…
$344,490
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Mieszkanie 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze z tarasem i wspólnym basenem w prestiżowym budynk…
$331,870
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Mieszkania z 2 i 3 Sypialniami przy Plaży w Águilas Położone blisko plaży na południowym wyb…
$417,171
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Piękny bliźniaczek na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, imponującym widokiem …
$308,095
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z przestronnym prywatnym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze …
$430,100
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/2
Duże, mieszkanie na środkowym piętrze z prywatnym tarasem, pięknym widokiem na morze i dostę…
$393,967
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/2
Urzekający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami oazy, przestronnym tarasem na dachu z pa…
$322,377
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie Mieszkania z 2 Sypialniami i Imponującymi Widokami w San Pedro del Pinatar Costa …
$310,633
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$428,238
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$374,938
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4/4
Niesamowite apartament na penthousie z pięknym widokiem na morze, prywatnym balkonem i basen…
$244,203
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 3
Przytulne mieszkanie na parterze z wspólnym tarasem na dachu, basenem i prywatnym parkingiem…
$279,030
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Apartament na parterze przy plaży z pięknym ogrodem, tarasem i prywatnym parkingiem, położon…
$433,927
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Mieszkania z 2 i 3 Sypialniami przy Plaży w Águilas Położone blisko plaży na południowym wyb…
$409,733
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Mieszkanie 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Mieszkania z 2 i 3 Sypialniami przy Plaży w Águilas Położone blisko plaży na południowym wyb…
$462,602
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$479,217
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Penthouse 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/3
Oszałamiający penthouse z dużym tarasem na dachu, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym …
$345,299
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2
Fantastyczny penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, widokiem na morze i basenami, …
$820,943
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze. Ostatnio odnowiony apartament z 3 sypialniami, 2 …
$255,661
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Penthouse 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami w Bliskiej Odległości od Plaży w Águilas Murcia Apartament…
$342,476
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Mieszkanie 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami w Bliskiej Odległości od Plaży w Águilas Murcia Apartament…
$332,098
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$302,780
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Mieszkanie 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami w Bliskiej Odległości od Plaży w Águilas Murcia Apartament…
$304,054
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/3
Niesamowity apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem, schowkiem i …
$338,590
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami w Bliskiej Odległości od Plaży w Águilas Murcia Apartament…
$265,336
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Mieszkanie 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Wyrafinowane mieszkanie na środkowym piętrze z zachwycającym widokiem na morze, prywatnym ta…
$309,026
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$433,927
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/2
Olśniewające mieszkanie nad morzem z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położone w upr…
$461,835
VAT
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Agencja
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
2- i 3-Pokojowe Stylowe Apartamenty Golfowe Blisko Plaży w Los Alcázares, Costa Cálida Stylo…
$371,334
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Typy nieruchomości w Murcja.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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