Willa Ispania gorod Kadis

ID: 36569
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Bay of Cádiz
  • Miasto
    Kadyks
  • Adres
    Glorieta de Cortadura, 2 Residencia Militar de Accion Social de Descanso La Cortadura

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Sprzedaż😍

La Roca de San Diego
Oddzielona willa, nowy budynek.
Sprzedane za 2,700,000 euro
Powierzchnia wewnętrzna - 436 m2
Tarasy - 155 m2
Wykres - 1000 m2
4 sypialnie
6 łazienek
Sauna, kryty basen, okno w piwnicy z widokiem na basen.
Panoramiczny, morski.
5 minut do portu Sotogrande
50 minut do lotniska Malaga

Kompleks willi La Roca de San Diego znajduje się zaledwie 5 kilometrów od Sotogrande. Costa del Sol to wspaniały obszar na południu Hiszpanii z cudownym klimatem i ponad 300 słonecznych dni w roku.
Jest to raj dla tych, którzy lubią spędzać czas na plaży, spacery w górach, angażować się w sporty, takie jak polo i golf. Sotogrande posiada również uroczy port, oferujący malownicze widoki na wybrzeże i Afrykę.

Wille znajdują się na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, Afrykę i Gibraltar. Mają sprawić, by twój dom wyglądał na przytulne miejsce do życia. Renomowany na całym świecie zespół techniczny pracuje nad ich tworzeniem, składając się z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Każdy pokój był wyposażony w taki sposób, że miał najlepsze cechy i optymalne wykorzystanie każdego z wybranych materiałów.

Na parterze znajduje się imponujący salon - otwarta jadalnia z widokiem na nowoczesną i w pełni wyposażoną kuchnię. Obszar ten jest jasny i przestronny, dzięki dużym oknom podłogowym do sufitu, które pozwalają na wejście światła do pokoju. Salon płynnie przechodzi na taras i prywatny ogród, tworząc idealne miejsce do korzystania z zimnego piwa po dniu spędzonym na polu golfowym lub gotowania grilla z rodziną na ciepły letni wieczór.

Drugie piętro składa się z 4 sypialni i 4 łazienek, z których wiele oferuje panoramiczny widok na wybrzeże. Wszystkie sypialnie mają wbudowane szafy.
Podłogi elektryczne są instalowane w całym domu, które są zasilane przez panele fotowoltaiczne, co jest dużą oszczędnością.

Na parterze domu znajduje się kryty basen, sauna i toaleta. Firma budowlana daje nam możliwość dostosowania reszty otwartej przestrzeni tak, że ma wszystko, co chcesz, takich jak siłownia, kino, pokój zabaw dla dzieci. Wszystko zależy od twojej wyobraźni.
W piwnicy domu ma naturalne oświetlenie i wentylację, więc jest to bardzo dobra opcja, aby naprawdę korzystać z przestrzeni do każdego celu. Ponadto cena obejmuje parking dla dwóch samochodów.

Nasze wille są budowane przez światowej sławy zespół techniczny, który obejmuje najlepszych specjalistów w branży. Każdy pokój został zaprojektowany w taki sposób, że miał najlepsze cechy i optymalne wykorzystanie każdego z wybranych materiałów. Obecnie koncentrujemy się na materiałach odpornych na czas, luksusowych udogodnieniach i, oczywiście, wykorzystaniu energii odnawialnej do wykorzystania najlepszego z Andaluzji.

