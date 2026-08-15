Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Widok na góry

Bungalow w górach na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

;
Villajoyosa
17
Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
New complex in Finestrat, made up of only 20 luxury properties, all with private pools, and …
$355,180
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się