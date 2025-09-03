Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow z garażem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom klasy premium w Benidorm, sypialnie 3, powierzchnia 298 m2 - sypialnie 3, łazienki 2. Po…
$1,49M
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Bungalow 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/5
Prezentujemy nowe apartamenty w nowoczesnym stylu w nowym zamkniętym kompleksie w mieście Fi…
$448,447
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Bungalow w lAlfas del Pi, Hiszpania
Bungalow
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przytulny bungalow w centrum Albir na sprzedaż i gotowy do wprowadzenia. Położony w zamknięt…
$506,286
Bungalow w Altea, Hiszpania
Bungalow
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 3
Unique Opportunity – Bank Sale – Villa in Altea Hills, Alicante – €555,000! Location: …
$648,235
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowoczesny nowy bungalow w Finestrat, Costa Blanca, Hiszpania - IM119205 2 sypialnie, 2 łazi…
$205,994
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowy bungalow w Finestrat, sypialnie 2 - IM119203 2 sypialnie, łazienki 2. Powierzchnia dywa…
$201,085
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Nowy bungalow w Finestrat - IM119195 2 sypialnie, 2 łazienki. Powierzchnia dywanu: 131 m2.Ta…
$205,994
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Bungalow
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękna willa w Benidorm, do morza 600 m - TZ119502 3 sypialnie, 2 łazienki. Powierzchnia dyw…
$1,36M
