Bungalow z tarasem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom klasy premium w Benidorm, sypialnie 3, powierzchnia 298 m2 - sypialnie 3, łazienki 2. Po…
$1,49M
$1,49M
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Nowy kompleks bungalow w Finestrat- Benidorm, jeden z najlepszych obszarów do życia na Costa…
$442,157
$442,157
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Bungalowy na najwyższym piętrze lub parterze z 3 sypialniami w pobliżu morza i Benidormu. Bu…
$406,013
$406,013
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
NEW BUILD LUXURY RESIDENTIAL COMPLEX WITH SEA VIEWS IN FINESTRAT New Build Luxury residenti…
$484,483
$484,483
Bungalow w lAlfas del Pi, Hiszpania
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przytulny bungalow w centrum Albir na sprzedaż i gotowy do wprowadzenia. Położony w zamknięt…
$506,286
$506,286
Bungalow w Altea, Hiszpania
Altea, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 3
Unique Opportunity – Bank Sale – Villa in Altea Hills, Alicante – €555,000! Location: …
$648,235
$648,235
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
18 luksusowych apartamentów z panoramicznym widokiem na Balcón de Finestrat. Domy z tarasem …
$510,942
$510,942
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Nowy kompleks bungalow w Finestrat- Benidorm, jeden z najlepszych obszarów do życia na Costa…
$453,795
$453,795
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
18 luksusowych apartamentów z panoramicznym widokiem na Balcón de Finestrat. Domy z tarasem …
$452,748
$452,748
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Bungalow - nowa budowa we Finestracie. Każdy dom posiada 2 sypialnie + 2 łazienki Piękne ta…
$413,176
$413,176
Bungalow w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękna willa w Benidorm, do morza 600 m - TZ119502 3 sypialnie, 2 łazienki. Powierzchnia dyw…
$1,36M
$1,36M
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
New complex in Finestrat, made up of only 20 luxury properties, all with private pools, and …
$355,180
$355,180

