Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Ogród

Bungalow z ogrodem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
Bungalow Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
NEW BUILD LUXURY RESIDENTIAL COMPLEX WITH SEA VIEWS IN FINESTRAT New Build Luxury residenti…
$484,483
Zostaw prośbę
Bungalow w lAlfas del Pi, Hiszpania
Bungalow
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przytulny bungalow w centrum Albir na sprzedaż i gotowy do wprowadzenia. Położony w zamknięt…
$506,286
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się