Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. lAlacanti
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

;
Alicante
16
Mutxamel
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
Willa Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Witamy w świecie wyłączności i komfortu w naszych willach otoczonych usługami. Zanurz się w …
$539,317
Zostaw prośbę
Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Witamy w świecie wyłączności i komfortu w naszych willach otoczonych usługami. Zanurz się w …
$539,317
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
$1,16M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Doskonała niezależna willa jednorodzinna z 911m działki - Mutxemel Tangel. ! Obiekt posiada …
$767,461
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się