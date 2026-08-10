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Lokale Biurowe w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
7
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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7 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 74 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 74 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 74 m²
Produkt inwestycyjny: biuro handlowe na sprzedaż, z magazynem, znajduje się w tradycyjnym ce…
$250,744
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Pomieszczenie biurowe 115 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Interplant handlowy na sprzedaż obok Rambla Méndez Núñez, Alicante Strategiczne położenie i …
$250,834
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Pomieszczenie biurowe 228 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 228 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 228 m²
Przestronne biuro o powierzchni 228 m ² na Avenida Oscar Esplá Biuro o powierzchni ok. 228 …
$295,808
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 83 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Położony w jednym z najbardziej dynamicznych i skonsolidowanych ulic w centrum Alicante, w s…
$216,956
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Pomieszczenie biurowe 249 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 249 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 249 m²
Położony w samym sercu Alicante, to biuro wyróżnia się na jego szerokość, jasność i uprzywil…
$694,336
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Pomieszczenie biurowe 417 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 417 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Interplant handlowy na sprzedaż z dużym obszarem położonym na ulicy Arcybiskupa Loaces, w ce…
$445,523
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Pomieszczenie biurowe 52 m² w Alicante, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 52 m²
Interplant handlowy na sprzedaż obok Av. de Maisonnave, Alicante Strategiczne położenie i pr…
$180,687
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

nieruchomości komercyjne
hotele
nieruchomości inwestycyjne
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