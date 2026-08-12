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Penthouse nad jeziorem na Sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
340
Orihuela
75
Pilar de la Horadada
83
Guardamar del Segura
90
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7 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w prestiżowej okolicy blisko plaży z dużym tarasem, wspólnym basenem i …
$363,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Mata, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 6/6
Wysokiej klasy luksusowy penthouse na plaży z widokiem na morze, duży taras na dachu i basen…
$1,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, garażem i ws…
$288,080
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Piętro 1/1
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z zachwycającym widokiem na jezioro, prywatnym…
$403,775
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
Luksusowy dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym b…
$366,226
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/2
Premium duplex na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, terenami zielonymi i base…
$345,928
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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