Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wyspy Kanaryjskie
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

;
Santa Cruz de Tenerife
163
Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
Pokaż więcej
26 obiektów total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
Zostaw prośbę
Willa w El Sauzal, Hiszpania
Willa
El Sauzal, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 780 m²
An exclusive villa is now for sale in El Sausal — one of the most prestigious areas in the n…
$3,20M
Zostaw prośbę
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Located in one of the most exclusive and peaceful residential areas of Chayofa, just a few m…
$922,513
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luxury villas – corales residences | tenerife Located in one of the most exclusive and soug…
$2,56M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Townhouse for sale in Los Menores, Tenerife. Two-storey house with a comfortable layout: - T…
$447,416
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w El Sauzal, Hiszpania
Dom 4 pokoi
El Sauzal, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
\ An exclusive villa with panoramic ocean views is now for sale in the prestigious La Baran…
$672,069
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Garachico, Hiszpania
Willa
Garachico, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 95 m²
garaż, widok na góry
$756,050
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Townhouse in El Madroñal – Ideal for families 116 m² built | 2 double bedrooms + 1 single be…
$443,681
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
We are pleased to offer this beautiful townhouse for sale situated on the front line near th…
$579,264
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,85M
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 48 m²
Duplex apartment (2 levels) in a new modern residential development in Tijoco Bajo (Adeje), …
$449,061
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Taras, garaż, widok na góry
$505,010
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Unique Townhouse in Los Menores, Adeje We present this special property in Los Menores, Ad…
$364,184
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
We are pleased to present the latest villas available for sale at Siam Gardens—an exclusive …
$2,62M
Zostaw prośbę
Willa w Los Silos, Hiszpania
Willa
Los Silos, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
For sale is a spacious 650m² plot with two independent houses that would be ideal for a larg…
$759,625
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,12M
Zostaw prośbę
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Air conditioning, Tuin, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,66M
Zostaw prośbę
Willa w Guaza, Hiszpania
Willa
Guaza, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
widok na góry
$346,832
Zostaw prośbę
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 119 m²
We are pleased to offer this beautiful semi-detached villa for sale situated in San Eugenio …
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$4,10M
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Parking, Prywatny basen, Widok na góry
$4,07M
Zostaw prośbę
Willa w Guia de Isora, Hiszpania
Willa
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Parking, Prywatny basen, Wspólny basen, Widok na góry
$2,01M
Zostaw prośbę
Willa w Icod de los Vinos, Hiszpania
Willa
Icod de los Vinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Spectacular Detached Home in Icod de los Vinos We present this wonderful property located i…
$345,676
Zostaw prośbę
Willa w El Sauzal, Hiszpania
Willa
El Sauzal, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
An exclusive villa is offered for sale in the prestigious Los Naranjos residential developme…
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Zostaw prośbę
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w Adeje, Caldera del Rey, na sprzedażLuksusowa willa w najlepszej dzielnicy …
$2,87M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się