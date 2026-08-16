Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Alicante
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

;
wille
16
szeregowcy
12
bliźniaki
3
15 obiektów total found
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,30M
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim w Alicante, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Fantastyczna niezależna willa na sprzedaż w Vistahermosa. Casamayor Real Estate prezentuje …
$1,33M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Dom w Alicante, Hiszpania
Dom
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
ekskluzywna willa w Calpe, Alicante z prywatnym basenem i główną lokalizacją Ta luksusowa wi…
$1,16M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 204 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,32M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
--- Nasza oferta usług all inclusive: - Fachowa wiedza i doświadczenie w zakresie nowych …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,41M
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
Zostaw prośbę
Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
$1,16M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się