Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Alicante
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

;
wille
16
szeregowcy
12
bliźniaki
3
2 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się