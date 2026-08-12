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Bungalow z basenem na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
527
la Marina Baixa
71
Orihuela
67
la Marina Alta
24
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1 obiekt total found
Bungalow w Busot, Hiszpania
Bungalow
Busot, Hiszpania
Powierzchnia 160 m²
Altos de Alicante znajduje się w naturalnym otoczeniu, u podnóża Sierra del Cabeço d 'Or i z…
$416,212
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Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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