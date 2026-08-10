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Wille na sprzedaż w Estombar e Parchal, Portugalia

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Estombar
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4 obiekty total found
Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
W Portugalii, w Algarve, w okolicy Lagoa, w pobliżu Gramacho Golf Course i piękne plaże Carv…
$554,804
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Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
New 4 bedroom villa with pool, located in Estômbar, within walking distance of Ferragudo and…
$560,021
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Willa w Parchal, Portugalia
Willa
Parchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Fantastic villa situated in Bela Vista Parchal. Composed of three bedrooms, all with built …
$623,420
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Willa 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Willa 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 553 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta willa T2 znajduje się w Silves jest oszałamiającą mieszanką, która łączy nowoczesny komfo…
$509,974
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Parametry nieruchomości w Estombar e Parchal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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