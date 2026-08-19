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Wille na sprzedaż w Albufeira, Portugalia

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22 obiekty total found
Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta oszałamiająca nowoczesna willa, położona w ekskluzywnej Marina Albufeira, ma być ukończon…
$2,05M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Pierwsze piętro willi Mendoeira składa się z holu wejściowego z przestronnym salonem, jadaln…
$2,31M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 524 m²
Ta oszałamiająca willa z pięcioma sypialniami znajduje się w bardzo południowej części Albuf…
$2,81M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Ta oszałamiająca nieruchomość na sprzedaż znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Galé, w Albuf…
$1,76M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Położona na wzgórzach nad Albufeirą w sercu Algarve, Quinta Dourada to wyjątkowy kompleks, w…
$2,31M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Położony w dojrzałej i pięknie utrzymanej urbanizacji Quinta dos Álamos, Guia Albufeira, ta …
$926,038
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TekceTekce
Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Odkryj wyjątkową możliwość posiadania nowej, nowoczesnej willi w Vale Navio, Albufeira, jedn…
$1,85M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
Nowoczesna willa z czterema sypialniami na sprzedaż z prywatnym basenem w Olhos de Água, uro…
$2,05M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 645 m²
W prestiżowej Marina de Albufeira ta wyjątkowa willa z czterema sypialniami stanowi przykład…
$3,75M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 720 m²
Ta nowoczesna willa z pięcioma sypialniami znajduje się w południowej części Galé, zaledwie …
$5,80M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
W pełni odnowiony wynajem nieruchomości inwestycyjnej na sprzedaż w Albufeira - 5 oddzielnyc…
$1,88M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Odkryj tę wyjątkową willę z 4 sypialniami na sprzedaż w Albufeira nowoczesny luksusowy dom ł…
$1,92M
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Willa w Paderne, Portugalia
Willa
Paderne, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Elegant 4-Sypialnia Villa z basenem, Garaże i widoki na góry na sprzedaż w Paderne, Albufeir…
$879,150
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Luxury contemporary villa, currently under construction, located in Sesmarias, Albufeira, on…
$3,49M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
$1,21M
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Willa w Guia, Portugalia
Willa
Guia, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 196 m²
Contemporary luxury villa with high quality finishes, under construction, near the golf cour…
$3,70M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
This beautiful villa with 5 bedrooms and 3 floors is in good condition, with exterior and in…
$1,01M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 392 m²
Liczba kondygnacji 3
Główna willa składa się z 6 sypialni i pięciu łazienek. Ta nieruchomość z salonem i jadaln…
$4,47M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Nowoczesna willa w marinie Albufeira, w odległości spaceru od wszystkich usług, z fantastycz…
$1,19M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luxury villa in Albufeira. This is a fantastic opportunity to purchase a luxury contemporar…
$3,43M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Luxury two bedroms apartment, in exclusive 52-unit seaside resort, located in one of the nob…
$718,518
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta elegancka willa z 4 sypialniami znajduje się na klifie Praia da Falesha, jednej z najbard…
$4,07M
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Parametry nieruchomości w Albufeira, Portugalia

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