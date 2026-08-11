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Wille na sprzedaż w Madera, Portugalia

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Funchal
11
Calheta
7
Santa Cruz
4
Canico
4
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25 obiektów total found
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$758,118
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa znajduje się w spokojnej okolicy, na słonecznym wzgórzu z pięknym widokiem na ocean. D…
$981,430
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Kondominium znajduje się na terenie należącym do Quinta da Boa Nova, z zaledwie 23 domów, ws…
$680,073
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$906,380
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$750,505
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Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$635,043
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Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$865,968
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Willa w Ribeira Brava, Portugalia
Willa
Ribeira Brava, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Zupełnie nowa dwupiętrowa willa. Na górnej i nbsp; na piętrze znajdują się trzy sypialnie z …
$692,774
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$721,640
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 871 m²
Nowoczesna, jednopiętrowa willa z przepięknym widokiem na miasto i polanę oceaniczną znajduj…
$2,89M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,50M
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Willa w Camara de Lobos, Portugalia
Willa
Camara de Lobos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa z doskonałym wykończeniem znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym …
$618,158
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$635,043
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,52M
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 286 m²
Położony w dzielnicy Urbanização da Ajuda, 3 psalni dom, niedawno odnowiony, obejmuje:Piętro…
$779,371
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   jest kondominium składającym się z willi jednorodzinnych i bliźniaczyc…
$736,650
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Tradycyjna willa w stylu znajduje się na szczycie kondominium Palheiro Village, jeden z najc…
$496,488
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Willa w Camara de Lobos, Portugalia
Willa
Camara de Lobos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Nowoczesna willa z doskonałym wykończeniem znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym …
$611,951
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Ta nowoczesna i wysokiej jakości Madera Diamond Estates   projekt znajduje się na zboczu Fun…
$2,66M
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Willa 4 pokoi w Arco da Calheta, Portugalia
Willa 4 pokoi
Arco da Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nieruchomość kwalifikuje się do programu Golden Visa €500,000 w Portugalii!Willa z 3 sypi…
$586,881
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Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 107 m²
Willa z 3 sypialniami i 107 m2 powierzchni mieszkalnej, znajduje się na wybrzeżu Madery, kil…
$639,051
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Willa 4 pokoi w Arco da Calheta, Portugalia
Willa 4 pokoi
Arco da Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nieruchomość kwalifikuje się do programu Golden Visa €500,000 w Portugalii!Willa z 3 sypi…
$800,136
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 436 m²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25M
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Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Willa z 3 sypialniami i 170 m2 powierzchni mieszkalnej, znajduje się na wybrzeżu Madery, kil…
$871,433
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Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 467 m²
Willa znajduje się na wsi na zachód od wyspy, z niesamowitym klimatem przez cały rok i 35 mi…
$987,624
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Parametry nieruchomości w Madera, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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