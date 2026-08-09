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Wille na sprzedaż w Portimao, Portugalia

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Mexilhoeira Grande
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23 obiekty total found
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Odkryj tę wspaniałą trzypiętrową willę w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Vale de França.Z …
$984,648
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Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 218 m²
Doświadczenia rafinowane Algarve mieszkający w tej wyrafinowanej willi z 4 sypialniami, dosk…
$1,15M
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Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
This delightful, quirky villa is available for annual rental & is in an excellent location j…
$1,965
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International real estate agency Habita
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Willa w Alvor, Portugalia
Willa
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 575 m²
Ta niezwykła czteropokojowa willa na sprzedaż znajduje się w doskonałej lokalizacji Alvor, w…
$4,10M
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Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w cichej dziel…
$931,899
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Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Ta wspaniała, siedmiopokojowa willa znajduje się w uroczym mieście Mexilhoeira Grande, położ…
$3,16M
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Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w cichej dziel…
$1,01M
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$865,542
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$589,222
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$586,155
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$681,146
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$681,146
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Willa w Alvor, Portugalia
Willa
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23M
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$725,848
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$669,971
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$692,322
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$714,673
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$703,497
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$722,757
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$658,795
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$583,658
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$700,501
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Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$658,795
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Parametry nieruchomości w Portimao, Portugalia

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