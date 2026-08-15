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Wille na sprzedaż w Canico, Portugalia

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4 obiekty total found
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
$758,118
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$636,206
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$751,880
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Tradycyjna willa w stylu znajduje się na szczycie kondominium Palheiro Village, jeden z najc…
$497,397
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Parametry nieruchomości w Canico, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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