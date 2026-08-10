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Wille na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

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Cascais
30
Oeiras
14
Torres Vedras
9
Turcifal
6
Willa Usuwać
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76 obiektów total found
Willa w Turcifal, Portugalia
Premium Premium
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,10M
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Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Willa z widokiem na morze w pobliżu Praia da Araya Branca, Lorinha. W   Kondominium z basene…
$612,596
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,08M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Doskonała willa w nowoczesnym stylu, z ogrodem i basenem, znajduje się w dzielnicy mieszkaln…
$1,84M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,37M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,30M
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Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 292 m²
Dom z 5 sypialniami, nowy, 292 m2 ( całkowita powierzchnia ), o łącznej powierzchni zewnętrz…
$2,81M
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/1
$1,12M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 257 m²
Nowoczesny jasny i nbsp; dom z przestronnymi balkonami i tarasem ze wspaniałymi krajobrazami…
$2,54M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Willa z 3 sypialniami, 225 m2, nowy, z 3 miejscami parkingowymi, tarasy o łącznej powierzchn…
$3,58M
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Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Nowa willa z 3 sypialniami z tarasem w zamkniętym domu z 9 willami. Kondominium znajduje się…
$1,27M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
Oddzielna dwupiętrowa willa w budowie, w nowoczesnym stylu, z ogrodem i podgrzewanym basenem…
$1,72M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 241 m²
Villa triplex 3 sypialnie, nowe, o łącznej powierzchni 241 m2 i powierzchni zewnętrznej 274 …
$1,36M
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,07M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,08M
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Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 322 m²
Nowoczesna i luksusowa willa w pięknym miejscu na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Ocean …
$716,622
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Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 292 m²
Dom z 5 sypialniami, nowy, 292 m2 ( całkowita powierzchnia ), z   działka o powierzchni 102 …
$2,81M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$2,98M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,61M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami, nowy, 185 m2, całkowita powierzchnia zewnętrzna 256 m2, taras 62 m2 i…
$1,57M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż: elegancki dom z 3 sypialniami o powierzchni 207 m2, w pełni odnowiony z materia…
$1,60M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 261 m²
Dom z 3 sypialniami, o powierzchni 213 metrów kwadratowych, 3 piętra, z tarasem na dachu z p…
$2,31M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Nowa dolina Penha Longa   kondominium składa się z 11 willi, z których każda ma powierzchnię…
$1,21M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 341 m²
Castelhana Residences to nowy kompleks składający się z   z 6 willi i nbsp; najwyższej jakoś…
$1,24M
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Willa w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Willa
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielna willa w budowie z nowoczesnymi liniami, położona na działce o powierzchni 317 m2, …
$1,01M
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Willa w Madalena, Portugalia
Willa
Madalena, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 523 m²
Traditional Portuguese manor house composed of three floors, on the ground floor there are t…
$523,039
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Willa w Sintra, Portugalia
Willa
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Quinta da Azenha, położona w Rio de Mouro, coraz bardziej popularnej dzielnicy, łączy   ziel…
$797,531
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 416 m²
Nowoczesna wioska z ogrodem i basenem w nowym kompleksie w wyłącznej okolicy Cobre.Kompleks …
$1,62M
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/1
$1,09M
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LDV Invest
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Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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