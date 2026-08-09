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Wille na sprzedaż w Oeiras, Portugalia

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14 obiektów total found
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Willa 4 Triplex - Sypialnia o powierzchni 227 m ², z miejscami parkingowymi 4, balkonami 2 i…
$1,85M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami, nowy, 185 m2, całkowita powierzchnia zewnętrzna 256 m2, taras 62 m2 i…
$1,57M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,62M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,62M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Ta duża willa z 4 sypialniami znajduje się na działce 460 metrów kwadratowych i ma 3 piętra.…
$2,27M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Ta duża willa z 4 sypialniami znajduje się na działce 433 m2 i ma 3 piętra. Willa posiada no…
$2,21M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,60M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,56M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,62M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 227 m²
Ta duża willa z 4 sypialniami znajduje się na działce 414 m2 i ma 3 piętra. Willa posiada no…
$1,86M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 239 m²
Ta duża willa z 4 sypialniami znajduje się na działce o powierzchni 386 m2 i ma 3 piętra. Wi…
$2,15M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 239 m²
Ta duża willa z 4 sypialniami znajduje się na działce 388 m2 i ma 3 piętra. Willa posiada no…
$2,15M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,57M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 185 m²
Prywatne zakwaterowanie, z luksusowych dwupoziomowych willi T4, z wyśmienitym obszarem, pryw…
$1,58M
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