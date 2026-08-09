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Wille na sprzedaż w Olhao, Portugalia

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5 obiektów total found
Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Ta dwupokojowa willa z 9,000 m2 gruntów rolnych jest na sprzedaż w Moncarapacho, Olhão, z wi…
$1,47M
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Ta urokliwa, oddzielona willa, która łączy autentyczną postać Algarve z nowoczesnymi moderni…
$875,633
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Willa w Quelfes, Portugalia
Willa
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Nowy dom z trzema sypialniami znajduje się w północnej części Olhán, jednego z najbardziej m…
$404,565
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten Quinta Manor House w pobliżu Fuseta znajduje się na terenie o powierzchni 40 000 m2, ofe…
$1,90M
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Willa w Quelfes, Portugalia
Willa
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Parametry nieruchomości w Olhao, Portugalia

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