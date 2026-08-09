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Wille na sprzedaż w Faro, Portugalia

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295 obiektów total found
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Odkryj tę wspaniałą trzypiętrową willę w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Vale de França.Z …
$984,648
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 14
Wyjątkowe nieruchomości na sprzedaż w Algarve To rzadka i wybitna okazja, by nabyć jedną z n…
$11,31M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
Nowoczesny luksusowy willa z widokiem na morze Porto de Mos, LagosDoświadcz przybrzeżnego lu…
$3,11M
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w spokojnej okolicy Almancil, w niewielkiej odl…
$2,93M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Zapraszamy do tej willi, wykwintne rekolekcje, które redefiniują luksus życia w prestiżowym …
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Pierwsze piętro willi Mendoeira składa się z holu wejściowego z przestronnym salonem, jadaln…
$2,30M
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Willa w Algoz, Portugalia
Willa
Algoz, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 588 m²
Elegancki Silves Villa T5 Łączenie tradycji Algarve z nowoczesnym SophysticationsW sercu Sil…
$1,60M
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Willa w Boliqueime, Portugalia
Willa
Boliqueime, Portugalia
Sypialnie 5
Urocza willa 5 + 1 sypialnia z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze w pobliżu…
$2,20M
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Ta dwupokojowa willa z 9,000 m2 gruntów rolnych jest na sprzedaż w Moncarapacho, Olhão, z wi…
$1,47M
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Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Dom położony jest w odległości krótkiego spaceru od centrum Santo Estêvão i jego usług, 10 m…
$508,596
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 720 m²
Ta nowoczesna willa z pięcioma sypialniami znajduje się w południowej części Galé, zaledwie …
$5,80M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$498,185
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Położony w pożądanym uścisku Vilamoura, ten majątek jest rozrzucony nad podwójną fabułą i us…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta oszałamiająca nowoczesna willa, położona w ekskluzywnej Marina Albufeira, ma być ukończon…
$2,05M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
$973,377
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Odkryj tę wyjątkową willę z 4 sypialniami na sprzedaż w Albufeira nowoczesny luksusowy dom ł…
$1,92M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Odkryj nową, nowoczesną willę z trzema sypialniami w Lagos, z urzekającym podwórkiem, które …
$896,733
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Willa w Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Willa
Santa Barbara de Nexe, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Ta urocza willa oferuje doskonałą mieszankę komfortu i luksusu. Ten 3 + 1-sypialnia, 3-łazie…
$997,302
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 524 m²
Ta oszałamiająca willa z pięcioma sypialniami znajduje się w bardzo południowej części Albuf…
$2,81M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Nowa willa z 2 sypialniami, powierzchnia 109 m2, parking, ogród i taras, w kompleksie Hibisc…
$450,801
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami znajduje się na nowym rozwoju w malowniczej ok…
$972,926
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Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Znajduje się w Silves, jednym z najbardziej średniowiecznych miast Portugalii, pełnym histor…
$635,745
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Obecnie budowana ekskluzywna willa, która ma zostać ukończona do końca 2024 r. Położony w Al…
$1,29M
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Willa w Castro Marim, Portugalia
Willa
Castro Marim, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 552 m²
Projekt Verde Lago Resort oferuje   gwarantowane minimalne wydajności do 5% rocznie przez pi…
$1,79M
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dom z 4 sypialniami o powierzchni 350 metrów kwadratowych.m, zupełnie nowy, z 3 miejscami pa…
$3,58M
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Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w samym sercu Taviry i bez wysiłku łączy tradyc…
$2,17M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Wejdź w świat architektonicznego geniuszu z tą ekspansywną willą, gdzie każdy róg jest wspan…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
Nowoczesna willa z czterema sypialniami na sprzedaż z prywatnym basenem w Olhos de Água, uro…
$2,05M
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Willa w Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Willa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Odkryj naprawdę unikalny rekolekcje wiejskie na wzgórzach Algarve piękną willę położoną na h…
$791,235
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Oto w tej zapierającej dech w piersiach pięknej willi, uosobienie nadbrzeżnego luksusu ustaw…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
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z Taras
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