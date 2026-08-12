Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Funchal
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Funchal, Portugalia

;
Willa Usuwać
Wyczyść
11 obiektów total found
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,52M
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$721,293
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,50M
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 871 m²
Nowoczesna, jednopiętrowa willa z przepięknym widokiem na miasto i polanę oceaniczną znajduj…
$2,89M
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Tradycyjna willa w stylu znajduje się na szczycie kondominium Palheiro Village, jeden z najc…
$496,250
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 286 m²
Położony w dzielnicy Urbanização da Ajuda, 3 psalni dom, niedawno odnowiony, obejmuje:Piętro…
$778,997
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$905,945
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   jest kondominium składającym się z willi jednorodzinnych i bliźniaczyc…
$736,296
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Ta nowoczesna i wysokiej jakości Madera Diamond Estates   projekt znajduje się na zboczu Fun…
$2,65M
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Kondominium znajduje się na terenie należącym do Quinta da Boa Nova, z zaledwie 23 domów, ws…
$679,747
Zostaw prośbę
Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 436 m²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Funchal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się