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Wille na sprzedaż w Lagos, Portugalia

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Luz
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38 obiektów total found
Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Hotel Villa Palmares położony jest w ekskluzywnym ośrodku golfowym Palmares, gdzie można pod…
$4,84M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna luksusowa willa z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze w Porto de Mos…
$3,81M
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Willa w Odiaxere, Portugalia
Willa
Odiaxere, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Rzadka okazja, aby mieć jednopiętrową nowoczesną willę zaprojektowaną przez jednego z najbar…
$1,79M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy Seafront Prywatne Condominium z 13 WillamiPrzedstawiamy ekskluzywne, prywatne kond…
$1,88M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Ta nowa willa na sprzedaż znajduje się w Lagos, oferuje zapierające dech w piersiach widoki …
$2,81M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 396 m²
To piękne   willa jest świetną okazją dla tych, którzy szukają miejsca, w którym czują się j…
$1,58M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Seafront prywatne condominium, z 13 luksusowych williTen ekskluzywny luksusowy rozwój stanow…
$1,47M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Odkryj tę wyjątkową willę na sprzedaż w Cerro das Mos, jednej z najbardziej pożądanych dziel…
$1,47M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 2 sypialniami, prywatnym basenem i ogrodem w Praia da Luz, AlgarveWilla posiada pryw…
$973 377
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy Seafront Private Condominium z 13 VillasPrzedstawiamy ekskluzywny nabrzeże prywatn…
$1,58M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
Ta nowoczesna willa w Lagos, Algarve, oferuje nowoczesne życie z jego elegancki design, base…
$2,23M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 293 m²
Ta czteropokojowa willa na sprzedaż w Porto de Mos jest obecnie w budowie, znajduje się w pr…
$1,75M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 591 m²
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w Vale da Lama, spokojnej okolicy na wschód od Lagos z pięk…
$2,93M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż w Lagos z przepięknym widokiem na ocean i basenem na dachu…
$1,49M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Ta olśniewająca willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Porto de Mos, Lagos, …
$1,29M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta pięciopiętrowa willa z dwupiętrowym aneksem na sprzedaż w Luz znajduje się zaledwie 1 km …
$3,51M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Willa z 2 sypialniami, prywatnym basenem i ogrodem w Praia da Luz, AlgarveWilla posiada pryw…
$974 360
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Monte de Lemos Praia da Luz w Lagos, tej nowoczesnej wi…
$2,29M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Ten luksusowy apartament z trzema sypialniami znajduje się na nowym rozwoju w malowniczej ok…
$972 926
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 404 m²
Have you ever considered buying a property from 1899, well located in the historic centre of…
$1,37M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 178 m²
Willa z 3 sypialniami i widokiem na morze, w Luz, zaledwie kilka minut od plaży i centrum mi…
$2,01M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
$2,79M
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Willa 5 pokojów w Lagos, Portugalia
Willa 5 pokojów
Lagos, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta oszałamiająca rezydencja została zaprojektowana przez jednego z najbardziej prestiżowych …
$2,47M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
$2,79M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 221 m²
Contemporary style villa with unique features and an exclusive location, ideal for those who…
$3,28M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 365 m²
Willa z sypialniami 5 i basenem na dużej nieruchomości 2 o powierzchni 2500 m w Lagos, zaled…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Ta wspaniała rezydencja została zaprojektowana przez jednego z najbardziej prestiżowych port…
$2,79M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
$2,79M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Stylowa, współczesna posiadłość położona w dzielnicy Porto de Mós w Lagos, w odległości krót…
$3,06M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
3 + 1 willa z basenem, w budowie, zaledwie kilka minut od Lagos. Ta wspaniała willa, położon…
$2,11M
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Parametry nieruchomości w Lagos, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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