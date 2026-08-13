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Wille na sprzedaż w Santa Cruz, Portugalia

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Canico
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4 obiekty total found
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$634,100
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa znajduje się w spokojnej okolicy, na słonecznym wzgórzu z pięknym widokiem na ocean. D…
$979,973
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$749,391
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$758,118
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Parametry nieruchomości w Santa Cruz, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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