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Wille na sprzedaż w Cascais, Portugalia

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30 obiektów total found
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 241 m²
Villa triplex 3 sypialnie, nowe, o łącznej powierzchni 241 m2 i powierzchni zewnętrznej 274 …
$1,38M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 264 m²
Brazil Residence to wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyrafinowanie luksusowych nieruch…
$2,57M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Doskonała willa w nowoczesnym stylu, z ogrodem i basenem, znajduje się w dzielnicy mieszkaln…
$1,86M
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,39M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 261 m²
Dom z 3 sypialniami, o powierzchni 213 metrów kwadratowych, 3 piętra, z tarasem na dachu z p…
$2,33M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$3,01M
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TekceTekce
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 416 m²
Nowoczesna wioska z ogrodem i basenem w nowym kompleksie w wyłącznej okolicy Cobre.Kompleks …
$1,63M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 257 m²
Nowoczesny jasny i nbsp; dom z przestronnymi balkonami i tarasem ze wspaniałymi krajobrazami…
$2,57M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż: elegancki dom z 3 sypialniami o powierzchni 207 m2, w pełni odnowiony z materia…
$1,60M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,63M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Willa z 3 sypialniami, 225 m2, nowy, z 3 miejscami parkingowymi, tarasy o łącznej powierzchn…
$3,62M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,10M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Nowa dolina Penha Longa   kondominium składa się z 11 willi, z których każda ma powierzchnię…
$1,23M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,32M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 341 m²
Castelhana Residences to nowy kompleks składający się z   z 6 willi i nbsp; najwyższej jakoś…
$1,25M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
Oddzielna dwupiętrowa willa w budowie, w nowoczesnym stylu, z ogrodem i podgrzewanym basenem…
$1,74M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Willa znajduje się w okolicy kurortu Cascais, w parku naturalnym Sintra Cascais, z widokiem …
$2,16M
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Willa w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Willa
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielna willa w budowie z nowoczesnymi liniami, położona na działce o powierzchni 317 m2, …
$1,02M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 337 m²
Projekt na oceanie z widokiem na front jest luksusowym kondominium Villa Maria Pia Wybudowan…
$758 484
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Willa 6 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 6 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Zupełnie nowa willa z sypialnią 4 + 1, położona w Birre 5 minut od plaży Guincho i 8 minut o…
$1,98M
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Willa 9 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 9 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piękna willa odrestaurowana w doskonałym stanie, położona w elitarnej okolicy we wspaniałym …
$1,58M
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Willa 6 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 6 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 376 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa znajduje się w popularnym Bairro Rosario. Ten jasny, otwarty i dobrze zaplan…
$1,15M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 275 m²
Ta odnowiona willa z doskonałą lokalizacją znajduje się w centrum Estoril. Jest to świetna o…
$2,77M
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Willa 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wspaniała luksusowa willa z 4 sypialniami jest prawdziwą przystanią elegancji i wyrafinow…
$1,74M
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Willa 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wspaniała luksusowa willa z 4 sypialniami jest prawdziwą przystanią elegancji i wyrafinow…
$1,84M
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Willa 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wspaniała luksusowa willa z 4 sypialniami jest prawdziwą przystanią elegancji i wyrafinow…
$1,74M
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Willa 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 302 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wspaniała luksusowa willa z 4 sypialniami jest prawdziwą przystanią elegancji i wyrafinow…
$1,89M
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Willa 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 458 m²
Piękny dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami znajduje się w sąsiedztwie wymuszenia piękna,…
$2,88M
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Willa 5 pokojów w Cascais, Portugalia
Willa 5 pokojów
Cascais, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta wspaniała luksusowa willa z 4 sypialniami jest prawdziwą przystanią elegancji i wyrafinow…
$1,79M
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