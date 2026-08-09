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Wille na sprzedaż w Lagoa, Portugalia

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Lagoa e Carvoeiro
27
Carvoeiro
25
Estombar e Parchal
4
Estombar
3
Willa Usuwać
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37 obiektów total found
Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$498,185
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Nowa willa z 2 sypialniami, powierzchnia 109 m2, parking, ogród i taras, w kompleksie Hibisc…
$450,801
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$550,934
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
W Portugalii, w Algarve, w okolicy Lagoa, w pobliżu Gramacho Golf Course i piękne plaże Carv…
$554,832
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 297 m²
A Masterpiece of Modern Luxury with Breathtaking ViewsZanurz się w epitomie wyrafinowania z …
$1,58M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Single-storey villa, 5 minutes away from the center of Carvoeiro village and its beaches, wi…
$1,58M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Położony dwie minuty od zapierających dech w piersiach plaż w Carvoeiro, ten ekskluzywny pry…
$498,185
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 102 m²
Położony w uroczej plaży stronie miasta Carveiro, ten piękny obiekt ma stary-świat urok, ale…
$1,41M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten 5-gwiazdkowy ośrodek w Algarve jest w pobliżu pięknych wsi Carvoeiro i Ferragudo (klikni…
$1,05M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Ta czteropokojowa willa na sprzedaż w Carvoeiro znajduje się w odległości pięciu minut jazdy…
$2,11M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
4 bedroom villa inserted on a 5820m2 plot, located within walking distance of the centre of …
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Carvoeiro, Portugalia
Willa 5 pokojów
Carvoeiro, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 297 m²
$1,50M
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Willa w Lagoa, Portugalia
Willa
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Willa z 2 sypialniami w elitarnym domu, Algarve. Willa z 2 sypialniami w 5-gwiazdkowym kuror…
$668,099
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
An excellent investment opportunity in a prime location. This spacious single storey villa…
$1,22M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 150 m²
Recently renovated single storey villa, in the middle of vineyards, which offers a unique se…
$1,85M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Doskonała okazja w doskonałej lokalizacji. Willa w nowoczesnym stylu z widokiem na morze. Ty…
$1,90M
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Willa w Lagoa, Portugalia
Willa
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Willa z 2 sypialniami w elitarnym domu, Algarve. Willa z 2 sypialniami w 5-gwiazdkowym kuror…
$668,099
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Traditional villa in the centre of Carvoeiro. The villa consists of just one floor with a l…
$845,315
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 327 m²
Luxurious modern villa built in 2022 in a residential area in Carvoeiro. The property featu…
$2,75M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 150 m²
Recently renovated single storey villa, in the middle of vineyards, which offers a unique se…
$1,35M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Contemporary style villa recently built to the highest of standards with all of the latest t…
$1,80M
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Willa w Lagoa, Portugalia
Willa
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Willa z 2 sypialniami w 5-gwiazdkowym kurorcie w Carvoeiro, Algarve. Ośrodek słynie z wyjątk…
$668,099
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 200 m²
Doskonała nowoczesna willa w nowoczesnym stylu składająca się z 3 pięter, piwnicy, parteru i…
$2,39M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Detached single storey villa under renovation between Lagoa and Carvoeiro with easy access t…
$1,90M
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Willa 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Willa 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 553 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta willa T2 znajduje się w Silves jest oszałamiającą mieszanką, która łączy nowoczesny komfo…
$509,974
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Willa w Lagoa, Portugalia
Willa
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
W Lagoa, jednym z głównych ośrodków kultury i eksportu pomarańczy w Europie, z unikalnym kra…
$668,099
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Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
New 4 bedroom villa with pool, located in Estômbar, within walking distance of Ferragudo and…
$560,021
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 216 m²
Amazing Villa, located in the heart of Carvoeiro. Within short distance of the most beautif…
$1,85M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
LUXURY VILLA WITH SEA VIEWS! Detached 3 bedroom villa located on a high position with stun…
$2,11M
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Willa w Parchal, Portugalia
Willa
Parchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Fantastic villa situated in Bela Vista Parchal. Composed of three bedrooms, all with built …
$623,420
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Parametry nieruchomości w Lagoa, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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