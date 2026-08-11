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Domy na sprzedaż w Madera, Portugalia

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Funchal
15
Calheta
10
Santa Cruz
6
Canico
6
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35 obiektów total found
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$758,118
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Dom 4 pokoi w Santa Cruz, Portugalia
Dom 4 pokoi
Santa Cruz, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Dom 3 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 3 pokoi
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 406 m²
Single- piętrowy dom 3-pokojowy, z 406 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem,…
$3,38M
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa znajduje się w spokojnej okolicy, na słonecznym wzgórzu z pięknym widokiem na ocean. D…
$981,430
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 375 m²
Kondominium znajduje się na terenie należącym do Quinta da Boa Nova, z zaledwie 23 domów, ws…
$680,073
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Willa ma cztery przestronne sypialnie i atrakcyjny basen w   ogród krajobrazowy. Oferuje rów…
$906,380
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
Ten dom łączy przestrzeń, funkcjonalność i wspaniałe widoki na ocean.Przestronny układ: 860 …
$750,505
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Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$635,043
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Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$865,968
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Willa w Ribeira Brava, Portugalia
Willa
Ribeira Brava, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 285 m²
Zupełnie nowa dwupiętrowa willa. Na górnej i nbsp; na piętrze znajdują się trzy sypialnie z …
$692,774
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 332 m²
Doskonała willa dla jednej rodziny z panoramicznym widokiem na zatokę Funchal. Willa w   dwa…
$721,640
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Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Willa z 3 Sypialnie z 238.40 m2 powierzchni budowlanej brutto, znajduje się w cichej dzielni…
$780,795
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 871 m²
Nowoczesna, jednopiętrowa willa z przepięknym widokiem na miasto i polanę oceaniczną znajduj…
$2,89M
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Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Willa z 3 sypialniami, kod pocztowy 9020- 163, z 235,95 m2 powierzchni budowlanej brutto, zn…
$757,487
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,50M
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Willa w Camara de Lobos, Portugalia
Willa
Camara de Lobos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna willa z doskonałym wykończeniem znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym …
$618,158
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Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$635,043
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Dom 4 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 4 pokoi
Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 829 m²
Liczba kondygnacji 3
Brand Nowy nowoczesny Villa 3 sypialnie z panoramicznym widokiem na oceanBasenPołożenie: Mad…
$907,435
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa z trzema sypialniami, znajduje się w prestiżowej okolicy San Martinho.Położony na…
$1,52M
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Dom 4 pokoi w Camara de Lobos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Camara de Lobos, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Liczba kondygnacji 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
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Dom 3 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 3 pokoi
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
3-pokojowy dom z 463 m2 powierzchni budowlanej brutto, z basenem, ogrodem, garażem i tarasem…
$2,66M
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Dom 4 pokoi w Santa Cruz, Portugalia
Dom 4 pokoi
Santa Cruz, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 286 m²
Położony w dzielnicy Urbanização da Ajuda, 3 psalni dom, niedawno odnowiony, obejmuje:Piętro…
$779,371
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   jest kondominium składającym się z willi jednorodzinnych i bliźniaczyc…
$736,650
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Bliźniak 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Bliźniak 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 216 m²
Nowy dwupoziomowy apartament w centrum Funchal, w nowym kompleksie A Fábrica Apartments z ga…
$635,043
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Tradycyjna willa w stylu znajduje się na szczycie kondominium Palheiro Village, jeden z najc…
$496,488
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Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Willa z 3 sypialnie z 255.20 m2 powierzchni budowlanej brutto, położony w cichej dzielnicy m…
$815,756
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Willa w Camara de Lobos, Portugalia
Willa
Camara de Lobos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Nowoczesna willa z doskonałym wykończeniem znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym …
$611,951
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Willa w Funchal, Portugalia
Willa
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Ta nowoczesna i wysokiej jakości Madera Diamond Estates   projekt znajduje się na zboczu Fun…
$2,66M
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Willa 4 pokoi w Arco da Calheta, Portugalia
Willa 4 pokoi
Arco da Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nieruchomość kwalifikuje się do programu Golden Visa €500,000 w Portugalii!Willa z 3 sypi…
$586,881
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Typy nieruchomości w Madera.

wille

Parametry nieruchomości w Madera, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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