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Domy na sprzedaż w Setubal, Portugalia

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wille
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11 obiektów total found
Willa w Fernao Ferro, Portugalia
Willa
Fernao Ferro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Wspaniały dom z 3 sypialniami, basen i garaż dla dwóch samochodów, położony w zamkniętym con…
$461,850
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Willa w Carvalhal, Portugalia
Willa
Carvalhal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Villa   200 i nbsp; m2 i nbsp; składa się z   z 3 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanyc…
$685,847
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Willa w Comporta, Portugalia
Willa
Comporta, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Villa   190 m2 i nbsp; składa się z   z 2 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanych, wypos…
$593,477
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Dom 1 pokój w Setubal, Portugalia
Dom 1 pokój
Setubal, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
1-sypialna willa z 62 m2 powierzchni prywatnej brutto, znajduje się w Autentycznych Bicas, C…
$672,873
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Bliźniak 1 pokój w Sesimbra, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Sesimbra, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Nowy dwupoziomowy apartament z 1 sypialnią, powierzchnia 93 metrów kwadratowych, 1 miejsce p…
$893,083
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Dom 5 pokojów w Setubal, Portugalia
Dom 5 pokojów
Setubal, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
5-pokojowa willa o powierzchni konstrukcji brutto 200 m2 i potencjał budowy 500 m2 do użytku…
$4,66M
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Dom 4 pokoi w Grandola, Portugalia
Dom 4 pokoi
Grandola, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 394 m²
Ta spektakularna willa jest zupełnie nowa i jest gotowa do przeprowadzki, z luksusowym wykoń…
$4,43M
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Dom 4 pokoi w Almada, Portugalia
Dom 4 pokoi
Almada, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Nowa willa z luksusowym i nowoczesnym wykończeniem typologii T4 i architektury współczesnej.…
$1,18M
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Willa w Setubal, Portugalia
Willa
Setubal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Zbudowana willa znajduje się w prywatnym kondominium Casas de Azeit ã o.Zakończenie jest prz…
$715,867
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Bliźniak 2 pokoi w Seixal, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Seixal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, o powierzchni 129 m2, z tarasem 65 m2, o łącznej po…
$557,683
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Willa 10 pokojów w Setubal, Portugalia
Willa 10 pokojów
Setubal, Portugalia
Pokoje 10
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Parametry nieruchomości w Setubal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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