Domy na sprzedaż w Estombar, Portugalia

Dom 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Dom z panoramą Widok nad rzeką Arade.Przyjdź i odkryj ten wyjątkowy pół-oddzielny pokój z ła…
$820,121
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
3 sypialnia Willa z garażem i basenem - CarvoeiroUroczy jednopiętrowy 3 sypialnia willa znaj…
$1,03M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 204 m²
Oddzielny dom blisko pięknej, malowniczej wioski Ferragudo, blisko wszystkich lokalnych skle…
$852,159
Zostaw prośbę
Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
New 4 bedroom villa with pool, located in Estômbar, within walking distance of Ferragudo and…
$560,021
Zostaw prośbę
Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
W Portugalii, w Algarve, w okolicy Lagoa, w pobliżu Gramacho Golf Course i piękne plaże Carv…
$558,281
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Home with Panoramic Views over the Arade River. Come and discover this exceptional semi-deta…
$820,121
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Willa 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 553 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta willa T2 znajduje się w Silves jest oszałamiającą mieszanką, która łączy nowoczesny komfo…
$509,974
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Ta willa T2 znajduje się w Silves jest oszałamiającą mieszanką, która łączy nowoczesny komfo…
$463,613
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 107 m²
Semi-detached villa under construction, located in Estômbar, within walking distance of Ferr…
$454,357
Zostaw prośbę
