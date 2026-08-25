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Domy na sprzedaż w Lagos, Portugalia

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Luz
14
Odiaxere
3
56 obiektów total found
Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Hotel Villa Palmares położony jest w ekskluzywnym ośrodku golfowym Palmares, gdzie można pod…
$4,84M
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Dom 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
3 + 1 sypialnia willa z basenem, w budowie, zaledwie kilka minut od Lagos.Położony w spokojn…
$2,36M
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Dom 3 pokoi w Odiaxere, Portugalia
Dom 3 pokoi
Odiaxere, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 198 m²
Niedawno odnowiony obiekt położony w jednym z najbardziej poszukiwanych lokalizacji w Lagos.…
$1,48M
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Współczesna willa z widokiem na morze, basenem nieskończoności i ekskluzywnym designem w Lag…
$3,13M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna luksusowa willa z zapierającymi dech w piersiach widokiem na morze w Porto de Mos…
$3,81M
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Willa w Odiaxere, Portugalia
Willa
Odiaxere, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Rzadka okazja, aby mieć jednopiętrową nowoczesną willę zaprojektowaną przez jednego z najbar…
$1,79M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy Seafront Prywatne Condominium z 13 WillamiPrzedstawiamy ekskluzywne, prywatne kond…
$1,88M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Ta nowa willa na sprzedaż znajduje się w Lagos, oferuje zapierające dech w piersiach widoki …
$2,81M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 396 m²
To piękne   willa jest świetną okazją dla tych, którzy szukają miejsca, w którym czują się j…
$1,58M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Seafront prywatne condominium, z 13 luksusowych williTen ekskluzywny luksusowy rozwój stanow…
$1,47M
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Dom 3 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 234 m²
3 + 1 sypialnia, nowoczesna willa stylu w budowie, znajduje się w przyjemnej urbanizacji w o…
$1,76M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Odkryj tę wyjątkową willę na sprzedaż w Cerro das Mos, jednej z najbardziej pożądanych dziel…
$1,47M
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Willa w stylu współczesnym składa się z 2 pięter, 5 łazienek, piwnicy i windy, a obecnie prz…
$3,84M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 2 sypialniami, prywatnym basenem i ogrodem w Praia da Luz, AlgarveWilla posiada pryw…
$973 377
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy Seafront Private Condominium z 13 VillasPrzedstawiamy ekskluzywny nabrzeże prywatn…
$1,58M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
Ta nowoczesna willa w Lagos, Algarve, oferuje nowoczesne życie z jego elegancki design, base…
$2,23M
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Ta 3 sypialna willa, położona w uprzywilejowanej lokalizacji zaledwie kilka minut od plaży, …
$620 918
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Dom 5 pokojów w Odiaxere, Portugalia
Dom 5 pokojów
Odiaxere, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 299 m²
Willa znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach Lagos. Jego okolica to wieś i…
$2,95M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 293 m²
Ta czteropokojowa willa na sprzedaż w Porto de Mos jest obecnie w budowie, znajduje się w pr…
$1,75M
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 262 m²
Fantastyczna nowoczesna dwupiętrowa willa, w trakcie budowy, w uprzywilejowanej lokalizacji,…
$2,84M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 591 m²
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w Vale da Lama, spokojnej okolicy na wschód od Lagos z pięk…
$2,93M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż w Lagos z przepięknym widokiem na ocean i basenem na dachu…
$1,49M
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Dom 3 pokoi w Luz, Portugalia
Dom 3 pokoi
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 90 m²
2 + 1 Sypialnia Townhouse - EpischeTen 2 + 1 sypialnia kamienica znajduje się w dzielnicy mi…
$620 421
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Dom 3 pokoi w Luz, Portugalia
Dom 3 pokoi
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 178 m²
3 sypialnia willa z widokiem na morze znajduje się w Luz, zaledwie kilka minut od plaży i ce…
$2,78M
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Willa w Lagos, Portugalia
Willa
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Ta olśniewająca willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Porto de Mos, Lagos, …
$1,29M
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta pięciopiętrowa willa z dwupiętrowym aneksem na sprzedaż w Luz znajduje się zaledwie 1 km …
$3,51M
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Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta 3 sypialna willa, położona w uprzywilejowanej lokalizacji zaledwie kilka minut od plaży, …
$620 292
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 193 m²
Willa z 2 sypialniami, prywatnym basenem i ogrodem w Praia da Luz, AlgarveWilla posiada pryw…
$974 360
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Dom w Luz, Portugalia
Dom
Luz, Portugalia
Położony w samym sercu Praia da Luz, ten oszałamiający odosobniony dom oferuje doskonałą mie…
$1,23M
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International real estate agency Habita
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Willa w Luz, Portugalia
Willa
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Monte de Lemos Praia da Luz w Lagos, tej nowoczesnej wi…
$2,29M
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Typy nieruchomości w Lagos.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Lagos, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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