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Domy na sprzedaż w Olhao, Portugalia

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Moncarapacho
6
17 obiektów total found
Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Ta dwupokojowa willa z 9,000 m2 gruntów rolnych jest na sprzedaż w Moncarapacho, Olhão, z wi…
$1,47M
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Rozwój 6 T3 Villas w Fuseta.Te rezydencje wyróżniają się doskonałą kombinacją komfortu, eleg…
$1,48M
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Rozwój 6 T3 Villas w Fuseta.Te rezydencje wyróżniają się doskonałą kombinacją komfortu, eleg…
$1,51M
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w Fuseta, Olhão, Algarve.Oszałamiająca…
$827,228
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Dom w Olhao, Portugalia
Dom
Olhao, Portugalia
$344,397
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International real estate agency Habita
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Nowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w Fuseta, Olhão, Algarve.Oszałamiająca…
$803,593
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Ta urokliwa, oddzielona willa, która łączy autentyczną postać Algarve z nowoczesnymi moderni…
$875,633
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Nowa willa z basenem i widokiem na morze znajduje się w Fuseta, Olhão, Algarve.Oszałamiająca…
$803,593
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Willa w Quelfes, Portugalia
Willa
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Nowy dom z trzema sypialniami znajduje się w północnej części Olhán, jednego z najbardziej m…
$404,565
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten Quinta Manor House w pobliżu Fuseta znajduje się na terenie o powierzchni 40 000 m2, ofe…
$1,90M
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Dom 4 pokoi w Quelfes, Portugalia
Dom 4 pokoi
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Dom szeregowy w końcowej fazie budowy, położony w parafii Quelfes, w gminie Olhão, 10 minut …
$557,962
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Dom 4 pokoi w Quelfes, Portugalia
Dom 4 pokoi
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 342 m²
Willa z 4 sypialniami w trakcie budowy z widokiem na basen i okolicę - Olhão Położona w spok…
$418,472
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Dom 4 pokoi w Quelfes, Portugalia
Dom 4 pokoi
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
$546,803
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Dom w Olhao, Portugalia
Dom
Olhao, Portugalia
Set of buildings in the center of Olhão with the possibility of transformation into a villa.…
$669,555
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Szeregowiec w Olhao, Portugalia
Szeregowiec
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Kamienica do remontu w tradycyjnym stylu, wszczepiona na płaskiej działce o powierzchni 162 …
$221,895
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuseta, Portugalia
Szeregowiec 4 pokoi
Fuseta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonała 3- Sypialnia House położony w uroczej nadmorskiej wsi Fuseta, Algarve.Ten dom posi…
$802,598
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Willa w Quelfes, Portugalia
Willa
Quelfes, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Typy nieruchomości w Olhao.

wille

Parametry nieruchomości w Olhao, Portugalia

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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