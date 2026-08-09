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Domy na sprzedaż w Lagoa, Portugalia

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Lagoa e Carvoeiro
48
Carvoeiro
28
Estombar e Parchal
10
Estombar
8
66 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Dom godny dzieła sztuki, widok na morze w Carvoeiro - LagoaUnikalny 5 sypialnia luksusowego …
$2,84M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Prezentacja nowoczesnej, eleganckiej, niedawno zbudowanej willi z pięknym widokiem na morze.…
$2,66M
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Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,006
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TekceTekce
Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$498,185
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Willa 3 + 1 z basenem - Carvoeiro - LagoaWspaniała willa, która łączy urok tradycyjnego styl…
$2,71M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Villa T4, Carvoeiro, Algarve.Przyjdź i odkryj ten tradycyjny dom w dzielnicy mieszkalnej w C…
$797,684
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Nowa willa z 2 sypialniami, powierzchnia 109 m2, parking, ogród i taras, w kompleksie Hibisc…
$450,801
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Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 325 m²
Wspaniały 5-pokojowa willa z zapierającym dech w piersiach widokiem na pole golfowe i otacza…
$2,35M
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Dom 6 pokojów w Carvoeiro, Portugalia
Dom 6 pokojów
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 235 m²
Doskonała willa w Carvoeiro, Lagoa.Nowoczesny 6-pokojowy Villa, położony w spokojnej okolicy…
$2,12M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 252 m²
Urocza willa w Lagoa - elegancja i komfort w każdym szczególePołożony w spokojnej dzielnicy …
$2,56M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$550,934
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Willa w Estombar, Portugalia
Willa
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
W Portugalii, w Algarve, w okolicy Lagoa, w pobliżu Gramacho Golf Course i piękne plaże Carv…
$554,832
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Dom 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Villa 2 Sypialnie - Carvoeiro - LagoaPrzedstawiamy tę wspaniałą dwupiętrową willę, niedawno …
$613,921
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Willa z basenem i garażem - Carvoeiro - LagoaOdkryj niedawno odnowiony dwupiętrowy willa z 3…
$1,06M
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Bliźniak 1 pokój w Parchal, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Parchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Dwupiętrowy apartament z 1 sypialnią w elitarnym kompleksie rezydencji Gramacho. Apartament …
$299,667
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 297 m²
A Masterpiece of Modern Luxury with Breathtaking ViewsZanurz się w epitomie wyrafinowania z …
$1,58M
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Dom 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Nowoczesny 3 + 2 Sypialnia Villa w Estômbar, LagoaZ dumą prezentujemy tę wspaniałą, współcze…
$4,37M
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Szeregowiec w Lagoa, Portugalia
Szeregowiec
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Vale de Milho Village to projekt inwestycyjny "pod klucz" z 32 kamienicami z 2 i 3 sypialnia…
$733,996
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Dom 5 pokojów w Porches, Portugalia
Dom 5 pokojów
Porches, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Luksusowa współczesna willa z widokiem na morze - PorscheLuksusowa willa z widokiem na morze…
$5,79M
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Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 200 m²
Wspaniała, współczesna, 3 piętrowa willa składa się z piwnicy, parteru i pierwszego piętra, …
$3,17M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
4 Sypialnia luksusowa willa, Carvoeiro.Unique chaming luksusowa willa znajduje się w jednym …
$3,13M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Willa z 4 sypialniami z widokiem na ocean - Carvoeiro.Ta nowoczesna willa znajduje się w upr…
$2,13M
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 427 m²
Willa 3 sypialnia z basenem - CarvoeiroDoskonała okazja, aby kupić piękny i jakości zbudowan…
$2,30M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Single-storey villa, 5 minutes away from the center of Carvoeiro village and its beaches, wi…
$1,58M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Położony dwie minuty od zapierających dech w piersiach plaż w Carvoeiro, ten ekskluzywny pry…
$498,185
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 102 m²
Położony w uroczej plaży stronie miasta Carveiro, ten piękny obiekt ma stary-świat urok, ale…
$1,41M
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Dom 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Villa 2 Sypialnie - Carvoeiro - LagoaPrzedstawiamy tę wspaniałą dwupiętrową willę, niedawno …
$619,830
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Dom 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Dom 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Dom z panoramą Widok nad rzeką Arade.Przyjdź i odkryj ten wyjątkowy pół-oddzielny pokój z ła…
$839,045
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 370 m²
Prawdziwa Oaza Luksusu na linii brzegowej Morza, Palatial Residence Oferta Harmony, Niekończ…
$6,50M
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Oddzielny dom, położony w doskonałej lokalizacji nabrzeża morskiego w obszarze Alfanzina.Na …
$1,77M
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Typy nieruchomości w Lagoa.

wille

Parametry nieruchomości w Lagoa, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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