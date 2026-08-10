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Domy na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

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Cascais
37
Oeiras
16
Torres Vedras
9
Turcifal
6
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107 obiektów total found
Willa w Turcifal, Portugalia
Premium Premium
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,10M
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Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Torre S ã o Rafael   znajduje się w   wschodnia Lizbona, Parque das Na ç i otilde; es, który…
$1,26M
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Bliźniak 1 pokój w Marvila, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Marvila, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 99 m²
Tratwa - dupleks z sypialnią 1, 99 mkw. z parkingiem i tarasem o powierzchni 5 mkw., w nowym…
$598,726
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Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Willa z widokiem na morze w pobliżu Praia da Araya Branca, Lorinha. W   Kondominium z basene…
$612,596
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,08M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Doskonała willa w nowoczesnym stylu, z ogrodem i basenem, znajduje się w dzielnicy mieszkaln…
$1,84M
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Bliźniak 3 pokoi w Campo de Ourique, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Campo de Ourique, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Amoreiras   i mdash; jeden z obszarów o najlepszej jakości życia w Lizbonie, z szeroką gamą …
$1,03M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Bliźniak 2 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 186 m²
Dwupoziomowy apartament z sypialniami 2, o powierzchni 146,7 m2, balkonem o powierzchni 7,1 …
$837,408
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,37M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,30M
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Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 292 m²
Dom z 5 sypialniami, nowy, 292 m2 ( całkowita powierzchnia ), o łącznej powierzchni zewnętrz…
$2,81M
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Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Apartament jest na sprzedaż całkowicie odnowiony i wyposażony, pod klucz.. Zakończ wysoką ja…
$866,882
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/1
$1,12M
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Deweloper
LDV Invest
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Bliźniak 3 pokoi w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Dwupoziomowy квартира Z 3 sypialniami, z balkonem, z doskonałą dekoracją i dużymi oknami, zn…
$612,596
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 257 m²
Nowoczesny jasny i nbsp; dom z przestronnymi balkonami i tarasem ze wspaniałymi krajobrazami…
$2,54M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Willa z 3 sypialniami, 225 m2, nowy, z 3 miejscami parkingowymi, tarasy o łącznej powierzchn…
$3,58M
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Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Nowa willa z 3 sypialniami z tarasem w zamkniętym domu z 9 willami. Kondominium znajduje się…
$1,27M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 266 m²
Oddzielna dwupiętrowa willa w budowie, w nowoczesnym stylu, z ogrodem i podgrzewanym basenem…
$1,72M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 241 m²
Villa triplex 3 sypialnie, nowe, o łącznej powierzchni 241 m2 i powierzchni zewnętrznej 274 …
$1,36M
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Willa w Turcifal, Portugalia
Willa
Turcifal, Portugalia
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro 1/1
$1,07M
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Deweloper
LDV Invest
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,08M
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Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 322 m²
Nowoczesna i luksusowa willa w pięknym miejscu na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Ocean …
$716,622
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Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 292 m²
Dom z 5 sypialniami, nowy, 292 m2 ( całkowita powierzchnia ), z   działka o powierzchni 102 …
$2,81M
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Dom 6 pokojów w Cascais, Portugalia
Dom 6 pokojów
Cascais, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 667 m²
6-pokojowa willa z 667 m2 powierzchni budowlanej brutto, z ogrodem, basenem i garażem na dwa…
$3,96M
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Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Przestronny, dwukondygnacyjny apartament o powierzchni 238 m2 z ogromnym tarasem i zapierają…
$1,33M
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Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$2,98M
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Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,61M
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Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami, nowy, 185 m2, całkowita powierzchnia zewnętrzna 256 m2, taras 62 m2 i…
$1,57M
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Dom 3 pokoi w Sintra, Portugalia
Dom 3 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 288 m²
For sale: Spacious and elegant 3-bedroom villa in a private condominium in Albarraque. This …
$1,17M
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Typy nieruchomości w Lisbon.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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