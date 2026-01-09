Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Funchal, Portugalia

Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Willa z 3 sypialniami o powierzchni 186 m2, prywatny basen, ogród i garaż, część kondominium…
$1,51M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
4-pokojowa willa z 415 m2 powierzchni prywatnej brutto, basen i prywatny ogród, znajduje się…
$2,10M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Funchal, Portugalia
Dom 5 pokojów
Funchal, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
5-pokojowa willa, z 740 m2 powierzchni budowlanej brutto, ogród, basen i taras panoramiczny,…
$2,16M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Willa z 3 sypialniami z 431 m2 całkowitej powierzchni brutto, basen panoramiczny i widok na …
$1,63M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
3-sypialna willa z 311,5 m2 powierzchni prywatnej brutto, ogród, widok na morze i garaż, poł…
$1,40M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 903 m²
4-pokojowa willa z 903 m2 powierzchni budowlanej brutto, ogród, basen i wspaniały widok na m…
$3,50M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Luksusowa willa w Neves, São Gonçalo Odkryj swój wymarzony dom w raju! Ta znakomita willa w …
$6,41M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Willa z 3 Sypialnie z 238.40 m2 powierzchni budowlanej brutto, znajduje się w cichej dzielni…
$780,795
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 468 m²
3-pokojowa willa z 468 m2 powierzchni budowlanej brutto, z garażu, basenem i widokiem na mor…
$2,45M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
3-sypialna willa z 184 m ² powierzchni wybudowanej brutto, znajduje się w ekskluzywnym prywa…
$1,05M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
3-sypialna willa z 313 m kw. prywatnej powierzchni brutto, ogród, widok na morze i garaż, us…
$1,34M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Willa z 3 sypialniami, kod pocztowy 9020- 163, z 235,95 m2 powierzchni budowlanej brutto, zn…
$757,487
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Jednogwiazdkowy 3-pokojowy willa z 196 m2 powierzchni budowlanej brutto, ustawiony na 460 m2…
$1,58M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
3-pokojowy dom z 176 m2 powierzchni budowlanej brutto i 3 pokoje ensuite, grill, w São Roque…
$874,024
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 468 m²
3-pokojowa willa z 468 m2 powierzchni budowlanej brutto, z garażu, basenem i widokiem na mor…
$2,45M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 383 m²
Nieruchomość, 306,46 m kw (powierzchnia budowy brutto), basen, ogród i garaż, na dzia? ce z …
$2,34M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 181 m²
3-pokojowy dom z 181 m ² powierzchni budowlanej brutto, doskonała ekspozycja na słońce, i za…
$932,292
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Dom 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Willa z 3 sypialniami o powierzchni 186 m2, prywatny basen, ogród i garaż, część kondominium…
$1,46M
Zostaw prośbę
