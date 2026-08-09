Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Portimao
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Portimao, Portugalia

;
Mexilhoeira Grande
7
Alvor
4
32 obiekty total found
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Odkryj tę wspaniałą trzypiętrową willę w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Vale de França.Z …
$984,648
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Alvor, Portugalia
Dom 4 pokoi
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, Alvor, Portimão.Przedstawiamy wam naprawdę olśniewającą wil…
$4,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom w Portimao, Portugalia
Dom
Portimao, Portugalia
Oddzielona willa jednopiętrowa z doskonałą i cichą lokalizacją mieszkalną zaledwie 900 m od …
$1,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Dom 3 pokoi
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 174 m²
Contemporary Single- Storey Villa Under Construction - Pierwsza lokalizacjaZ przyjemnością p…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 218 m²
Doświadczenia rafinowane Algarve mieszkający w tej wyrafinowanej willi z 4 sypialniami, dosk…
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom wolnostojący w Portimao, Portugalia
Dom wolnostojący
Portimao, Portugalia
Położony w uroczym mieście Portimão, ta piękna nieruchomość czeka na nowego właściciela. Ta …
$371,670
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
This delightful, quirky villa is available for annual rental & is in an excellent location j…
$1,965
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Alvor, Portugalia
Dom
Alvor, Portugalia
Willa znajduje się w bardzo cichej okolicy na obrzeżach Alvor, na działce ziemi 1070m2, w ko…
$3,98M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Alvor, Portugalia
Willa
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 575 m²
Ta niezwykła czteropokojowa willa na sprzedaż znajduje się w doskonałej lokalizacji Alvor, w…
$4,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w cichej dziel…
$931,899
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Ta wspaniała, siedmiopokojowa willa znajduje się w uroczym mieście Mexilhoeira Grande, położ…
$3,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 3 pokoi w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Dom 3 pokoi
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
3 sypialnie willa nowoczesnej architektury w Monte Canelas Urbanizacja, Mexilhoeira Grande, …
$1,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Willa
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Ta trzypokojowa willa na sprzedaż znajduje się w Mexilhoeira Grande, położony w cichej dziel…
$1,01M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom w Portimao, Portugalia
Dom
Portimao, Portugalia
Unique opportunity in the heart of Portimão located in the historic center of the city. Its…
$2,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$865,542
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$589,222
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$586,155
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$681,146
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Szeregowiec
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 148 m²
In an expanding residential area in Mexilhoeira Grande we find this villa in the beginning f…
$729,084
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$681,146
Zostaw prośbę
Willa w Alvor, Portugalia
Willa
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$725,848
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Mexilhoeira Grande, Portugalia
Szeregowiec
Mexilhoeira Grande, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 147 m²
In an expanding residential area in Mexilhoeira Grande we find this villa in the beginning f…
$729,084
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$669,971
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$692,322
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$714,673
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$703,497
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$722,757
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$658,795
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Portimao, Portugalia
Willa 3 pokoi
Portimao, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$583,658
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Portimao.

wille

Parametry nieruchomości w Portimao, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się