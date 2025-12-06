Domy na sprzedaż w Almancil, Portugalia

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom 4 pokoi w Loule, Portugalia
Dom 4 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 732 m²
4 Sypialnia Willa w Quinta do LagoTa majestatyczna willa w budowie, z 4 sypialniami i siedmi…
$14,49M
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Willa 3 pokoi w Loule, Portugalia
Willa 3 pokoi
Loule, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Położony w uprzywilejowanej lokalizacji w Vale do Lobo, w odległości spaceru od plaży, pola …
$2,89M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Loule, Portugalia
Willa 5 pokojów
Loule, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 697 m²
$5,36M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Ta czteropokojowa willa na sprzedaż znajduje się na obrzeżach Almancil, zaledwie kilka minut…
$1,82M
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Dom 2 pokoi w Loule, Portugalia
Dom 2 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Willa położona w Vale do Garrão, blisko plaży i z doskonałym dostępem. Nieruchomość posiada…
$809,045
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 694 m²
Horizon Residences to szczyt luksusu: niezrównane pod względem innowacyjnego projektu, dosko…
$8,76M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Loule, Portugalia
Willa 4 pokoi
Loule, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 410 m²
$4,43M
Zostaw prośbę
VernaVerna
Willa 6 pokojów w Loule, Portugalia
Willa 6 pokojów
Loule, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
$7,41M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Loule, Portugalia
Szeregowiec
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 265 m²
Oszałamiająca trzypokojowa kamienica zaprojektowana przez Vasco Vieira znajduje się w luksus…
$2,21M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w spokojnej okolicy Almancil, w niewielkiej odl…
$2,90M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Willa z 4 sypialniami w najbardziej ekskluzywnej lokalizacji w Quinta do Lago. Nieruchomość …
$12,97M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Położona w urokliwym miasteczku Almancil, ta niezwykła willa to prawdziwy klejnot oferujący …
$2,79M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Loule, Portugalia
Willa 5 pokojów
Loule, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,50M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Loule, Portugalia
Szeregowiec 3 pokoi
Loule, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
$1,11M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta willa położona blisko obszaru Vale de Lobo ma 3 sypialnie i 3 łazienki. Główna sypialnia …
$2,01M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Loule, Portugalia
Dom 5 pokojów
Loule, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Liczba kondygnacji 4
Położona w ekskluzywnym kurorcie Quinta do Lago, Horizon Villa jest uosobieniem luksusu i el…
$8,70M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Obecnie budowana ekskluzywna willa, która ma zostać ukończona do końca 2024 r. Położony w Al…
$1,27M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Loule, Portugalia
Dom 4 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Fantastic semi-detached villa with private pool, located in SunRay Village, a private gated …
$1,03M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 357 m²
W spokojnej ślepej uliczce, ta tradycyjna, ale okazała willa została strategicznie zaprojekt…
$3,18M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Loule, Portugalia
Dom 4 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Liczba kondygnacji 4
Nestled in the exclusive resort of Quinta do Lago, Horizon Villa is the epitome of luxury an…
$8,76M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Loule, Portugalia
Dom 4 pokoi
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
Ta fantastyczna willa znajduje się w urbanizacji w pobliżu Vale do Lobo i zaledwie kilka min…
$2,65M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Loule, Portugalia
Willa 4 pokoi
Loule, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 313 m²
$3,59M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 sypialniami i 4 łazienkami, widok na morze, położona w spokojnym kurorcie Quinta d…
$2,79M
Zostaw prośbę
Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w spokojnej okolicy Almancil, w niewielkiej odl…
$2,90M
Zostaw prośbę

